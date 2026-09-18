El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi provocó un cisma en el clan Ortega, y lejos de las especulaciones periodísticas, fue Rosario Ortega quien expuso la grieta familiar.

“Yo tenía una grabación en Hispa, porque estoy haciendo Piano Bar con Lucas Friedman. No es que fui de invitada a un streaming como escuché que dijeron. Esto era algo que ya tenía agendado de antes”, se excusó.

“Creo que fue porque Emanuel tenía la idea de hacerlo muy íntimo, y a lo último es como que abrieron. Se arrepintieron un poquito y... Yo calculo que íbamos a estar invitados, pero no sé. Esto se lo deberían preguntar a mi hermano. Yo lo único que sé es que me enteré tres días antes, y le dije que lo lamento muchísimo no poder estar, porque si pudiese, me encantaría estar”.

“Yo lo único que sé es que me enteré tres días antes, y le dije que lo lamento muchísimo no poder estar, porque si pudiese, me encantaría estar”. Rosario Ortega.

“Se casa mi hermano. Siempre quiero estar, cualquier hermano que se case”.

Sebastián, Rosario y Martín acompañaron a su padre Palito Ortega en su homenaje (Foto: Movilpress).

La respuesta a India, su sobrina

En cuanto a las declaraciones de India, sobre que si se casa un hermano cualquier persona debería dejar todo de lado para acompañarlo, Rosario puso el peso de la responsabilidad en Emanuel: “Una espera recibir notificación antes para poder organizarse”.

“Lamentablemente yo no me pude organizar, y le pedí disculpas”, se plantó.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Es más, acto seguido negó tener problemas con Julieta pero reconoció la frialdad: “No veo tanto a ninguno de los dos”.

Al final, Rosario Ortega cerró con extrema suspicacia sobre la inesperada boda de Emanuel y Julieta Prandi: “Puede ser que me haya sorprendido que se casaran. Como que a esta altura de la vida me sorprende que cualquiera se case. Es un evento raro”.