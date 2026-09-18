La buena onda entre Juan Otero y Nicole Neumann quedó inmortalizada en la piel del hijo de Florencia Peña.

El joven, que comparte con la modelo el stream Solo con Niki, sorprendió a Nicole al aire al mostrarle el tatuaje que se hizo en su brazo en su honor.

Al descubrir la frase que eligió, Nicole gritó y lo abrazó, completamente impactada por el gesto de Juan. Gege Neumann, que también fue testigo del momento, no pudo ocultar su asombro.

Video de Solo con Niki.

Juan Otero se tatuó una frase icónica de Nicole Neumann

La frase que Juan Otero decidió tatuarse es “El rock es una cuestión de actitud”, una expresión que Nicole Neumann pronunció en la entrega de los premios MTV Latinoamérica en 2007, cuando presentó la terna de Mejor Artista Rock.

La particular manera en la que Nicole dijo aquella frase hizo que el momento quedara grabado en el imaginario popular y se convirtiera en uno de los memes más recordados de la televisión argentina.

Al mostrarle el tatuaje, Juan le preguntó a Nicole: “¿Están preparadas?“.

“No sé, me preocupa el lugar”, respondió la modelo, antes de descubrir el resultado.

Finalmente, al ver la frase tatuada en el brazo de Juan, Nicole reaccionó entre gritos y abrazos ante el inesperado homenaje.

Juan Otero se tatuó una frase icónica de Nicole Neumann (captura de Solo con Niki)

Gege Neumann también quedó sorprendida por el gesto y le hizo una particular pregunta a Juan: “No lo puedo creer, es espectacular, sos muy genial. ¿Será la primera persona que se tatúa tu frase?“.