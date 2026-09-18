Marta Fort sorprendió a sus miles de seguidores al presentar a la nueva integrante de su familia. Se trata de Royce, su cachorrita, la cual lleva un nombre muy especial que hace una clara referencia a su padre, Ricardo Fort.

“Bueno, pasaron cosas. Hay una nueva integrante en la familia”, anunció la hija del Comandante, entre risas, al ingresar a Blender at night. Fue en el programa donde aprovechó para explicar por qué eligió ese particular nombre.

La bulldog francés fue bautizada Royce en homenaje al Rolls Royce, el icónico automóvil que supo ser el favorito de su padre y en el que ella posó para las fotos de su fiesta de 15 años.

Marta Fort presentó a Royce en redes (Foto: Instagram @martacfort)

MARTA FORT PRESENTÓ A ROYCE EN BLENDER

En una charla con José María Listorti, el conductor hizo uso de su humor y se lanzó con varios chistes apenas vio llegar a Marta Fort con Royce. “Ponele Fiat Cronos. Ponele Renault 12”, bromeó el humorista.

Marta Fort presentó a Royce, la nueva integrante de su familia (Foto: Instagram @martacfort)

Más adelante, Listorti advirtió que Marta se había referido a la perrita en masculino. “Y bueno, es el Royce, no es la Royce”, le señaló. Ella, sin embargo, lo corrigió con calma: “Es Royce”. “Bueno, Royce. ¡Hermoso!”, acotó el conductor.

Marta Fort presentó a Royce, la nueva integrante de su familia (Foto: Instagram @martacfort)

Listorti también sugirió, en tono de humor, llamarla “Blendera”, en honor al canal que las vio debutar juntas. Marta, en cambio, tenía otras prioridades: “Ahora vamos a comprar cuchita”, dijo entre risas, todavía acomodándose a la nueva convivencia.