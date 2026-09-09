La receta para los mejores brownies que todos van a aplaudir lleva copos de maíz y caramelo

Los brownies son uno de esos clásicos que admiten distintas versiones sin perder su esencia. En este caso, la propuesta suma una cobertura diferente, con copos de maíz y salsa de caramelo.
La combinación permite agregar una textura crujiente sobre una base de brownie intensa y chocolatosa. El contraste aparece gracias a los cereales horneados, que luego se mezclan con el caramelo antes de colocarlos sobre la preparación.
La receta requiere preparar por separado los copos de maíz, el brownie y la salsa de caramelo. Después, todo se une en la etapa final y se deja enfriar antes de cortar en cuadrados.
Comensales
4
Ingredientes
Para los copos de maíz
- 125 g copos de maíz sin azúcar.
- 40 g azúcar.
- 40 g manteca derretida.
- ½ cdita de sal.
Para el brownie
- 110 g manteca.
- 110 g chocolate semiamargo.
- 220 g azúcar.
- 2 huevos.
- 80 g harina 0000.
- 30 g cacao en polvo.
- ½ cdita de sal.
- ½ cdita de polvo Royal.
Para la salsa de caramelo
- 225 g azúcar.
- 150 g crema doble.
- 75 g manteca.
- Una cda esencia de vainilla.
Procedimiento
- Para el cereal, mezclar en un bowl los cereales con el azúcar y la manteca derretida, disponer sobre papel manteca o silicona y cocinar en horno a 140° durante 10 minutos; sacar, revolver y cocinar otros 10 minutos.
- Para el brownie, disponer papel manteca sobre el molde previamente enmantecado.
- Calentar en microondas hasta derretir la manteca junto con el chocolate, de a 30 segundos.
- Mezclar los huevos junto con el azúcar con batidora eléctrica para conseguir un poco de aire.
- Incorporar a la mezcla de chocolate y manteca.
- Agregar los secos tamizados.
- Poner la preparación en el molde, nivelar y cocinar en horno a 170° durante 20-25 minutos.
- Para la salsa de caramelo, poner azúcar en una ollita hasta formar un caramelo color ámbar.
- Incorporar la crema con mucho cuidado, revolviendo constantemente.
- Sumar la manteca hasta que esté toda derretida, volver la olla al fuego y calentar hasta que llegue a la temperatura de 110°-115°.
- Retirar la olla del fuego y agregar una cdita de vainilla.
- Verter la salsa sobre los cereales y revolver bien.
- Disponer esta preparación sobre el brownie ya cocido y esperar a que enfríe por completo.
- Cortar en cuadrados y servir.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/