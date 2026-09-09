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La receta para los mejores brownies que todos van a aplaudir lleva copos de maíz y caramelo

Una versión diferente de un clásico irresistible, con una cobertura crocante que aporta textura y transforma cada bocado.

Brownies crujientes con copos de maíz. Foto: Cucinare TV
Brownies crujientes con copos de maíz. Foto: Cucinare TV

Los brownies son uno de esos clásicos que admiten distintas versiones sin perder su esencia. En este caso, la propuesta suma una cobertura diferente, con copos de maíz y salsa de caramelo.

La combinación permite agregar una textura crujiente sobre una base de brownie intensa y chocolatosa. El contraste aparece gracias a los cereales horneados, que luego se mezclan con el caramelo antes de colocarlos sobre la preparación.

La receta requiere preparar por separado los copos de maíz, el brownie y la salsa de caramelo. Después, todo se une en la etapa final y se deja enfriar antes de cortar en cuadrados.

Comensales
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Ingredientes

Para los copos de maíz

  • 125 g copos de maíz sin azúcar.
  • 40 g azúcar.
  • 40 g manteca derretida.
  • ½ cdita de sal.

Para el brownie

  • 110 g manteca.
  • 110 g chocolate semiamargo.
  • 220 g azúcar.
  • 2 huevos.
  • 80 g harina 0000.
  • 30 g cacao en polvo.
  • ½ cdita de sal.
  • ½ cdita de polvo Royal.

Para la salsa de caramelo

  • 225 g azúcar.
  • 150 g crema doble.
  • 75 g manteca.
  • Una cda esencia de vainilla.

Procedimiento

  1. Para el cereal, mezclar en un bowl los cereales con el azúcar y la manteca derretida, disponer sobre papel manteca o silicona y cocinar en horno a 140° durante 10 minutos; sacar, revolver y cocinar otros 10 minutos.
  2. Para el brownie, disponer papel manteca sobre el molde previamente enmantecado.
  3. Calentar en microondas hasta derretir la manteca junto con el chocolate, de a 30 segundos.
  4. Mezclar los huevos junto con el azúcar con batidora eléctrica para conseguir un poco de aire.
  5. Incorporar a la mezcla de chocolate y manteca.
  6. Agregar los secos tamizados.
  7. Poner la preparación en el molde, nivelar y cocinar en horno a 170° durante 20-25 minutos.
  8. Para la salsa de caramelo, poner azúcar en una ollita hasta formar un caramelo color ámbar.
  9. Incorporar la crema con mucho cuidado, revolviendo constantemente.
  10. Sumar la manteca hasta que esté toda derretida, volver la olla al fuego y calentar hasta que llegue a la temperatura de 110°-115°.
  11. Retirar la olla del fuego y agregar una cdita de vainilla.
  12. Verter la salsa sobre los cereales y revolver bien.
  13. Disponer esta preparación sobre el brownie ya cocido y esperar a que enfríe por completo.
  14. Cortar en cuadrados y servir.

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