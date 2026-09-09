La receta para los mejores brownies que todos van a aplaudir lleva copos de maíz y caramelo

Los brownies son uno de esos clásicos que admiten distintas versiones sin perder su esencia. En este caso, la propuesta suma una cobertura diferente, con copos de maíz y salsa de caramelo.

La combinación permite agregar una textura crujiente sobre una base de brownie intensa y chocolatosa. El contraste aparece gracias a los cereales horneados, que luego se mezclan con el caramelo antes de colocarlos sobre la preparación.

La receta requiere preparar por separado los copos de maíz, el brownie y la salsa de caramelo. Después, todo se une en la etapa final y se deja enfriar antes de cortar en cuadrados.

Comensales 4 Ingredientes Para los copos de maíz 125 g copos de maíz sin azúcar.

g copos de maíz sin azúcar. 40 g azúcar.

g azúcar. 40 g manteca derretida.

g manteca derretida. ½ cdita de sal. Para el brownie 110 g manteca.

g manteca. 110 g chocolate semiamargo.

g chocolate semiamargo. 220 g azúcar.

g azúcar. 2 huevos.

huevos. 80 g harina 0000.

g harina 0000. 30 g cacao en polvo.

g cacao en polvo. ½ cdita de sal.

cdita de sal. ½ cdita de polvo Royal. Para la salsa de caramelo 225 g azúcar.

g azúcar. 150 g crema doble.

g crema doble. 75 g manteca.

g manteca. Una cda esencia de vainilla.

Procedimiento

Para el cereal, mezclar en un bowl los cereales con el azúcar y la manteca derretida, disponer sobre papel manteca o silicona y cocinar en horno a 140° durante 10 minutos; sacar, revolver y cocinar otros 10 minutos. Para el brownie, disponer papel manteca sobre el molde previamente enmantecado. Calentar en microondas hasta derretir la manteca junto con el chocolate , de a 30 segundos. Mezclar los huevos junto con el azúcar con batidora eléctrica para conseguir un poco de aire. Incorporar a la mezcla de chocolate y manteca. Agregar los secos tamizados. Poner la preparación en el molde, nivelar y cocinar en horno a 170° durante 20-25 minutos. Para la salsa de caramelo, poner azúcar en una ollita hasta formar un caramelo color ámbar. Incorporar la crema con mucho cuidado, revolviendo constantemente. Sumar la manteca hasta que esté toda derretida, volver la olla al fuego y calentar hasta que llegue a la temperatura de 110°-115°. Retirar la olla del fuego y agregar una cdita de vainilla. Verter la salsa sobre los cereales y revolver bien. Disponer esta preparación sobre el brownie ya cocido y esperar a que enfríe por completo. Cortar en cuadrados y servir.

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