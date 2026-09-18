Después de la final de Gran Hermano Generación Dorada, que terminó con Solange Abraham como ganadora, comenzaron los balances sobre una edición que tuvo varias críticas. En ese contexto, Ceferino Reato analizó el reality y fue crítico con el formato elegido para esta temporada, especialmente por la extensión y por tratarse de una casa integrada por figuras conocidas.

Durante la entrega de premios realizada este jueves en Telefe, el analista se refirió a cómo vivió esta edición y no dudó en marcar sus diferencias con respecto al formato tradicional del programa. “Esta temporada fue cansadora, muy larga, también muy irregular, porque es difícil producir una casa de famosos. Los famosos tienen inquietudes y demás”, sostuvo.

Ceferino Reato y Santiago del Moro (Fotos: capturas Telefe)

Reato explicó que, desde su perspectiva, prefiere la versión clásica de Gran Hermano, con participantes desconocidos para el público y reglas más delimitadas desde el comienzo. “Yo prefiero el formato más tradicional. Seres anónimos con reglas bien claras, donde la expulsada no puede volver y demás porque me parece más atractivo a mí personalmente”, señaló.

Leé más:

Yanina Latorre criticó el triunfo de Sol Abraham en Gran Hermano: “Nunca demostró un síntoma de humanidad”

LA REFLEXIÓN DE CEFERINO REATO SOBRE SOL ABRAHAM

Más allá de sus cuestionamientos al formato, Reato también analizó la consagración de Solange Abraham, que se impuso en la final frente a Yipio Pintos. En ese sentido, destacó lo que, según su lectura, representa que una participante que ocupó un lugar de villana durante buena parte del reality haya terminado ganando la competencia.

Ceferino Reato y Sol Abraham (Fotos: capturas Telefe)

“Felicitaciones a las dos. Yo creo que son muy distintas, pero también es interesante lo que viene de la sociedad, lo que premia”, expresó el analista. “Era muy difícil (para) una villana ganar Gran Hermano, esta vez lo ha ganado y eso quiere decir mucho”, agregó.

De esta manera, Reato cerró su análisis de una temporada que definió como larga e irregular y puso el resultado final en relación con la respuesta de la audiencia. Sol Abraham se convirtió finalmente en la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, en una definición que tuvo como finalistas a la santiagueña y a Yipio Pintos.

Leé más:

Rodrigo Lussich fulminó a Santiago del Moro tras la final de Gran Hermano: “La conducción fue de sus peores trabajos”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.