Gran Hermano Generación Dorada llegó a su esperado desenlace y Sol Abraham se convirtió en la gran ganadora de la edición. La participante tucumana logró imponerse en la votación positiva frente a Yipio y se quedó con el premio mayor del reality.

La definición mantuvo en vilo a los fanáticos del programa, que siguieron minuto a minuto lo que ocurría en la pantalla. Finalmente, Sol recibió el mayor respaldo del público y celebró su consagración después de atravesar todas las instancias de la competencia.

Como ocurre habitualmente con Gran Hermano, la final también tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales. Apenas se conoció el resultado, miles de usuarios comenzaron a comentar la victoria y convirtieron distintos momentos de la gala en tendencia.

Mientras algunos seguidores festejaron con entusiasmo el triunfo de la tucumana, otros aprovecharon la ocasión para cuestionar decisiones de la producción, situaciones ocurridas durante la edición y hasta el propio formato del reality.

Gran Hermano Generación Dorada: los mejores memes tras el triunfo de Sol Abraham. Crédito: X

Gran Hermano Generación Dorada: los mejores memes tras el triunfo de Sol Abraham. Crédito: X

Gran Hermano Generación Dorada: los mejores memes tras el triunfo de Sol Abraham. Crédito: X

Gran Hermano Generación Dorada: los mejores memes tras el triunfo de Sol Abraham. Crédito: X

Gran Hermano Generación Dorada: los mejores memes tras el triunfo de Sol Abraham. Crédito: X

Gran Hermano Generación Dorada: los mejores memes tras el triunfo de Sol Abraham. Crédito: X

Gran Hermano Generación Dorada: los mejores memes tras el triunfo de Sol Abraham. Crédito: X