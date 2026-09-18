En medio de las constantes repercusiones que genera la China Suárez en las redes sociales, Emilia Attias salió públicamente a respaldar a su excompañera de Casi Ángeles y cuestionó el nivel de críticas que recibe.

En diálogo con Puro Show, la actriz recordó el vínculo que construyeron durante los años en los que compartieron la exitosa ficción y aseguró que, aunque actualmente no mantienen un contacto frecuente, aquella experiencia las marcó para siempre.

“A la China Suárez la tienen que dejar un poco más tranquila. Hace mucho no nos vemos con las chicas de Casi Ángeles, pero vivimos algo que nos hermana para siempre”, expresó Attias.

La actriz también remarcó que todas aquellas jóvenes que formaron parte de la tira crecieron bajo una fuerte exposición pública y que, con el paso de los años, aprendieron a convivir con las consecuencias de sus decisiones.

“Hoy ya son todas mujeres con sus personalidades bien puestas y tienen las herramientas para llevar la vida que llevan, hacerse cargo de eso y de las repercusiones que eso puede tener”, sostuvo.

EMILIA ATTIAS REVELÓ QUÉ PIENSA REALMENTE DE LA CHINA SUÁREZ

Lejos de sumarse a los cuestionamientos, Attias dejó en claro el cariño que todavía siente por la actriz y aseguró que confía en las decisiones que toma respecto de su vida personal.

“Le deseo lo mejor, la quiero mucho. Creo que es una persona feliz y no creo que permanezca en un lugar en el que no es feliz”, manifestó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Además, se refirió a la manera en la que la China enfrenta las críticas y las versiones que circulan constantemente sobre ella. “Se dicen muchas cosas y ella elige cuándo responder y cuándo no”, señaló.

Attias también hizo una fuerte defensa de su excompañera al hablar de la imagen que tiene de ella después de haber compartido una etapa importante de sus vidas.

“Sé que en el fondo es buena gente”, afirmó al referirse a la actriz y al vínculo que todavía las une pese al paso del tiempo.

LA FUERTE REFLEXIÓN DE EMILIA ATTIAS SOBRE LA CULTURA DE LA CANCELACIÓN

Durante la entrevista, la actriz aprovechó para cuestionar el comportamiento que muchas veces se genera en las redes sociales cuando una figura pública queda en el centro de una polémica. “El tema de la cancelación es algo que no me gusta en general. Cancelar a alguien y pegarle en el piso es algo que no voy a apoyar nunca”, expresó.

Foto: Instagram (@emilia_att)

Y agregó que esa postura se vuelve todavía más contundente cuando se trata de personas con las que compartió parte de su vida y a quienes conoce personalmente.

Para cerrar, Emilia Attias apuntó contra quienes utilizan las redes para atacar permanentemente a otras personas y dejó una reflexión sobre la exposición de los famosos. “La gente que tiene odio necesita odiar, expresar el odio y perder tiempo mirando a un costado. Es mucho mejor mirar tu propia vida y pensar en eso”, concluyó.