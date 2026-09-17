Luego de que Eugenia “la China” Suárez decidiera ponerle fin a las críticas que recibió por compartir fotos en bikini y responder con un contundente descargo a quienes criticaron su cuerpo, Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica y analizó el descargo sin filtro.

“Ay, me deprime. Así no se va a comprar nunca el cariño de la gente. Tiene 10, 15 bolu... que la defienden en Twitter y nada más. Está todo el día peleando como él (por Mauro Icardi). Se arruinaron la vida mutuamente”

“Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si te dicen cuadrada, que no tiene cintura, la que te lo dice está mal del marote, pues sos una bomba, punto uno”, expresó Yanina.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Pero si vos lo contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”, agregó, contundente con su postura.

“Yo digo el embole que se debe estar pegando en la casa de los sueños. Si yo tengo que estar tres meses, cuatro, cinco, un año metido en mi casa con Diego todo el día tomando sol en el jardín, me pego un tiro a la con... ¿No tiene una amiga para tomar mate? ¿No va a la manicura? ¿No va al supermercado? Todo lo que hace es con Icardi”, cuestionó. Y cerró con una reflexión sobre la necesidad de preservar espacios propios dentro de una relación: “Tiene que haber aire en la pareja, una vida”.

Yanina Latorre: “Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si vos contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”.

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LA CHINA SUÁREZ ESTALLÓ TRAS LAS CRÍTICAS POR SUS FOTOS EN BIKINI: “SOY CUADRADA, NO TENGO CINTURA, PERO ESTOY BUENÍSIMA IGUAL”

Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica después de compartir en sus redes sociales varias fotos en bikini, disfrutando de una tarde de sol. Como suele ocurrir con sus publicaciones, la actriz recibió tanto elogios como críticas y decidió responderles a quienes cuestionaron su apariencia y su estilo de vida.

Lejos de quedarse callada, la China utilizó sus historias de Instagram para hacer un extenso descargo y dejó en claro que está disfrutando de su presente: “Y sí, es jueves, son las 5 de la tarde, estuve tomando sol, con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama y que es el hombre perfecto”, comenzó diciendo, en referencia a Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y a su pareja, Mauro Icardi.

Y siguió, contundente: “Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde haciendo nada”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Pero la actriz también se refirió directamente a los comentarios sobre su aspecto físico y decidió mostrarse tal cual es, sin filtros: “Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural”, lanzó. Y luego apuntó directamente a quienes cuestionaron su cuerpo: “Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Finalmente, cerró su descargo con un mensaje dirigido a sus detractores: “Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Además, en uno de sus posteos no solo expuso un comentario de un usuario que criticó su figura, sino que fue tajante con su postura: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”.