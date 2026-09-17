Un inesperado momento entre Juli Poggio y Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity llamó la atención y fue mostrado en Intrusos. La influencer aprovechó la presentación de la conductora para repetir una frase que la China Suárez había utilizado años atrás en un vivo en el que apareció la conductora.

El episodio tomó relevancia por el particular contexto: se trata de una expresión que la actriz pronunció mucho antes de que estallara el denominado Wandagate, cuando todavía mantenía un vínculo cercano con la empresaria, con quien intercambiaba mensajes en el que incluso hablaban de sus respectivos hijos.

Julieta Poggio, en las grabaciones de Masterchef, ingresó al estudio y dijo la frase que la China Suárez le dijo a Wanda en un vivo (Foto: captura de América).

LA FRASE DE LA CHINA SUÁREZ QUE JULI POGGIO REPITIÓ FRENTE A WANDA NARA

En las imágenes de las grabaciones del programa de Telefé, Wanda Nara presentó a Juli Poggio con una particular referencia: “Juli Poggio, otra amiga nuestra”. Cuando ingresó al estudio, la influencer respondió con la misma frase que había utilizado la China Suárez años atrás: “Hola Wanda, me muerouuu”.

La reacción de Wanda Nara a la frase que Juli Poggio le recordó de la China Suárez en las grabaciones de Masterchef (Foto: captura de América)

La reacción de Wanda no pasó desapercibida. La conductora se rió de manera nerviosa y lanzó: “Ya entra con todo Juli”. En Intrusos mostraron el video original de la China saludando a Wanda en 2021, antes de que estallara el escándalo público del Wandagate.

QUÉ HABÍA DICHO LA CHINA SUÁREZ EN EL VIVO CON WANDA NARA

En un momento de la transmisión, Wanda Nara ingresó al vivo y la China la saludó con entusiasmo: “Hola Wanda, me muero. ¿Qué hora es allá?”. Registro que volvió a cobrar protagonismo ahora que Juli Poggio decidió utilizar prácticamente la misma expresión al encontrarse con Wanda durante las grabaciones del reality.

El día que la China Suárez saludó a Wanda Nara desde un vivo (Foto: captura de América).

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