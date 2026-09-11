Horas atrás, Majo Martino reveló en SQP (América TV) que Telefe estaba muy enojado con una de sus figuras ya que estaba demostrando aires de diva. Finalmente, la panelista reveló que estaba hablando de Julieta Poggio quien, lejos de quedarse callada, salió a responder a estos picantes rumores.

“Para que Telefe se pronuncie contra esta figura es porque… es una figura. Aires de diva, dicen. Un divismo pocas veces visto”, aseguró la panelista que, según contó, algunas de sus actitudes habrían llamado especialmente la atención.

“Están todos como sorprendidos por sus aires de diva: entra y no saluda, pide cosas, pidió camarín”, agregó Martino que finalmente reveló: “En Telefe están indignados. Ella es Juli Poggio”.

(Foto: Instagram @poggiojulieta)

EL DESCARGO DE JULIETA POGGIO TRAS LAS FUERTES ACUSACIONES

Tras hacer un pase de comedia en “Rumis”, el programa que conduce en La Casa, Julieta Poggio se sentó frente a sus compañeros e hizo un descargo donde intentó despejar los rumores y los dichos que estaban circulando.

“Se dijo como rumor que yo estaba muy diva en Telefe y que la gente del canal ya no me soportaba”, comenzó la influencer que reconoció: “Es verdad que pedí un camarín. Lo pedí para los días en que grabe MasterChef Celebrity porque es todo el día, termina super tarde y después me tengo que quedar a la reacción de Popstars”.

El contundente descargo de Julieta Poggio luego de que la acusaran de actuar como una “diva” (Video: Rumis)

Y explicó: “No me da el tiempo para ir a mi casa, arreglarme, maquillarme y cambiarme la ropa. Pedí si me podían dar un camarín de los 50 que hay. Puede entrar gente, me da igual”. A su vez, sumó: “Lo que más triste me puso fue que dijeran que no saludo o que no me quieren en el canal, porque es donde trabajé siempre, es como mi casa, conozco a todos y soy súper respetuosa”.

Por último, y para terminar de desmentir los rumores, Julieta expresó: “Imaginate si no me soportan que me tienen en tres programas: Popstars, el noticiero y MasterChef Celebrity”.