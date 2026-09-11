Mateo Messi está de festejo. El segundo hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cumplió 11 años este 11 de septiembre y su mamá eligió las redes sociales para celebrar la fecha con un álbum que reflejó su personalidad y su particular sentido del humor.

Antonela seleccionó varias postales de diferentes momentos del nene y las acompañó con una cariñosa dedicatoria: “Feliz cumple Matu. Nuestra alegría, nuestra locura hermosa. Te amamos infinito. ¡Qué suerte tenerte!”.

Mateo Messi cumplió 11 años y Antonela Roccuzzo mostró su costado más divertido. Crédito: Instagram

Mateo Messi cumplió 11 años y Antonela Roccuzzo mostró su costado más divertido. Crédito: Instagram

LAS FOTOS DE MATEO MESSI QUE COMPARTIÓ ANTONELA ROCCUZZO

En lugar de elegir únicamente retratos familiares, la empresaria decidió mostrar el costado más espontáneo y pícaro de Mateo. En las imágenes se lo puede ver haciendo diferentes gestos, sonriendo y también luciendo la camiseta de la Selección argentina.

Mateo Messi cumplió 11 años y Antonela Roccuzzo mostró su costado más divertido. Crédito: Instagram

Mateo Messi cumplió 11 años y Antonela Roccuzzo mostró su costado más divertido. Crédito: Instagram

Las postales reflejaron una característica que acompaña al segundo hijo del capitán argentino desde muy chico. Sus ocurrencias y reacciones espontáneas en diferentes apariciones públicas lograron que se ganara rápidamente la simpatía de los fanáticos de su papá.

El álbum también provocó la reacción de personas muy cercanas a la familia. Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, se sumó a los festejos y escribió: “Jajaja, ¡un personaje! Muy feliz cumple Mateo”.

Mateo Messi cumplió 11 años y Antonela Roccuzzo mostró su costado más divertido. Crédito: Instagram

Mateo Messi cumplió 11 años y Antonela Roccuzzo mostró su costado más divertido. Crédito: Instagram

LOS MENSAJES POR EL CUMPLEAÑOS DE MATEO MESSI

Otra de las que dejó su saludo fue Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien reaccionó al posteo con emojis de risas y una cara enamorada.

Nacido el 11 de septiembre de 2015, Mateo ocupa el lugar del medio entre los tres hijos de Lionel y Antonela: Thiago es el mayor y Ciro, el menor.

Esta vez, al cumplir 11 años, fue su mamá quien volvió a poner en primer plano una de sus características más conocidas. Con una selección de imágenes lejos de las poses tradicionales, Antonela retrató a Mateo tal como lo describió en su mensaje: como la “locura hermosa” y la alegría de la familia.