Axel salió a responder públicamente después de que Griselda, una exvestuarista que trabajó durante varios meses con él, reclamara una supuesta deuda económica y relatara en LAM una situación que, según aseguró, la habría hecho sentir incómoda.
El cantante rechazó categóricamente esa última versión y explicó que el conflicto originalmente estaba relacionado con una diferencia económica por prendas que, según la exempleada, no fueron devueltas. Ahora, además, reveló que sus abogados analizan avanzar con una contrademanda.
AXEL EXPLICÓ CÓMO COMENZÓ EL CONFLICTO CON SU EXVESTUARISTA
En diálogo con Pilar Smith, el artista aseguró que conoce a Griselda desde que era adolescente y que la situación lo afectó personalmente por el vínculo que mantuvieron durante años.
“Trabajamos diez meses y después surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos. Ella decía que se le debía una plata y desde mi equipo me decían otra cosa. Yo estaba completamente ajeno a esa discusión”, explicó.
Según su relato, el conflicto tomó otra dimensión hace aproximadamente un mes y medio, cuando recibió una carta documento y posteriormente participaron de una mediación.
“Un reclamo que originalmente era de dos millones y pico termina convirtiéndose en un pedido de 100 millones, incorporando además una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado. Eso lo niego categóricamente”, sostuvo.
AXEL REVELÓ QUE SUS ABOGADOS EVALÚAN UNA CONTRADEMANDA
El cantante también confirmó que su equipo legal analiza cuáles serán los próximos pasos frente al reclamo. “Mis abogados incluso están evaluando una contrademanda por una posible extorsión por la manera en que se vinculó ese reclamo económico con esta acusación”, afirmó.
Pese al enfrentamiento, dejó en claro que está dispuesto a resolver cualquier monto que efectivamente haya quedado pendiente de la época en la que trabajaron juntos.
“Si existe una deuda real la quiero pagar. Dije: ‘Díganme cuánto quedó pendiente y me ocupo yo personalmente y reconozcamos incluso el tiempo transcurrido’”, señaló.
Sin embargo, marcó un límite frente a la cifra que, según su versión, actualmente forma parte del reclamo: “No quiero deberle un peso a nadie que haya trabajado conmigo. Lo que no voy a hacer es aceptar un reclamo de 100 millones asociado a una acusación que niego absolutamente”.
Finalmente, reconoció que el conflicto también lo golpeó desde lo personal por la relación previa que mantenía con su exvestuarista: “Me duele porque yo a esta chica la quería, conocí a su familia y vi crecer a su hijo”.