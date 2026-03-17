El cantante argentino Axel volvió a emocionar a su público con una publicación muy especial: un video cantando junto a su hija Agy para celebrar su cumpleaños número 16.

Aunque el registro no es reciente, el propio artista explicó el valor sentimental detrás del momento, que rápidamente se volvió viral por la conexión genuina entre ambos.

El mensaje completo de Axel que conmovió a todos

Junto al video, Axel compartió un texto íntimo y sincero que tocó el corazón de sus seguidores:

“Este video tiene un par de años en un encuentro con familia y amig@s. El audio está mal, la guitarra desafinada, todo improvisado… pero ahí está lo más perfecto e importante de mi vida: mi hija, mi primer hija #Agy, dulce, sensible, buena, berrinchuda, rebelde, artista maravillosa, carismática, buena hermana, confrontativa, cariñosa y una de mis mejores maestras de vida!!!Hijita, feliz cumple, felices 16 mi amor!!!Cantar con vos siempre es y será siempre mi feat más soñado!!!!Ser tu papá es la canción más hermosa que me tocó escribir.Feliz 16, Agy. Te amo infinito. Siempre, siempre voy a estar para vos mi vida!!!”

El video que enterneció las redes

La publicación generó miles de reacciones y comentarios destacando la sensibilidad del artista y el vínculo tan profundo que mantiene con su hija.

¿Se viene un momento padre e hija en el escenario?

El posteo también despertó una ilusión entre sus fans: ver a Agy acompañando a su papá en vivo.

Axel tiene una fecha confirmada el 23 de octubre en el Teatro Gran Rex, y muchos ya imaginan que ese “feat más soñado” podría concretarse frente al público.

Por ahora no hay confirmación, pero la expectativa ya está instalada.

Foto: prensa Axel

Axel. Foto: prensa

Un costado íntimo que fortalece su conexión con el público

A lo largo de su carrera, Axel ha sabido construir un vínculo cercano con su audiencia, mostrando momentos muy personales de su vida familiar.

Axel. Foto: prensa

En este caso, el video no solo celebró un cumpleaños: dejó ver la faceta más profunda del artista, donde la música y el amor por su hija se cruzan en una escena simple, imperfecta… y completamente auténtica.