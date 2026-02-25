El cantautor argentino Axel anunció su nueva gira Así Vivir Tour, con la que recorrerá distintos escenarios a partir de julio y que tendrá una parada especial en Buenos Aires con un show en el Teatro Gran Rex.

El concierto será el viernes 23 de octubre de 2026 y marcará la presentación oficial en vivo de las canciones de su último álbum, Vuelve, junto con los clásicos que forman parte de su trayectoria.

Las entradas estarán disponibles desde el martes 24 de febrero a las 12 horas exclusivamente a través de tuentrada.com, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con Tarjeta Galicia Visa.

Foto: prensa Axel

Axel presenta “Así Vivir Tour” en el Gran Rex

El mismo escenario que lo vio crecer como artista vuelve a ser el elegido para esta nueva etapa musical. El año pasado, Axel celebró allí sus 25 años de carrera, y ahora regresará con un espectáculo que recorre su historia personal y artística.

El Así Vivir Tour está inspirado en las experiencias que marcaron su vida y en el proceso creativo detrás de sus canciones más recientes.

“Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos. Con caídas, con dudas, con tristeza y también con fe, resiliencia y gratitud. Este nuevo tour se llama Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra”, expresó el artista.

El show incluirá el disco Vuelve interpretado en vivo de forma completa, además de los temas más conocidos de su carrera.

Foto: prensa Axel

El nuevo disco de Axel: “Vuelve”

A siete años de su último trabajo discográfico, Axel lanzó Vuelve en 2024, un álbum integrado por 12 canciones que muestran una etapa más íntima y emocional del cantante.

El disco refleja una búsqueda personal y musical con canciones profundas y directas, que mantienen la esencia romántica que caracteriza al artista.

El concierto en el Gran Rex será la presentación oficial del álbum en Buenos Aires, dentro del marco del nuevo tour.

Una nueva etapa tras el éxito del “25 Tour”

Durante 2025, Axel realizó más de 70 conciertos en Argentina, Latinoamérica y España con su gira 25 Tour, con la que celebró sus 25 años de trayectoria musical.

A comienzos de 2026 también participó en grandes festivales convocando a más de 150.000 personas, consolidando su vigencia como uno de los artistas más populares de la música latina.

Las próximas fechas serán las últimas del 25 Tour, antes de dar inicio en julio a esta nueva etapa artística con Así Vivir Tour.

Foto: prensa Axel

Axel en el Gran Rex: entradas y precios

Fecha: viernes 23 de octubre de 2026Lugar: Teatro Gran Rex, Buenos AiresEntradas: disponibles desde el 24 de febrero a las 12 hsVenta: exclusivamente en tuentrada.comBeneficio: 6 cuotas sin interés con Tarjeta Galicia Visa

El espectáculo promete un recorrido por los momentos más importantes de su carrera y una nueva conexión con el público a través de las canciones de su último trabajo.