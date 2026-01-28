Axel arrancó el 2026 a lo grande: después de siete años sin girar, el cantautor argentino volvió a los escenarios con presentaciones multitudinarias y un show completamente renovado.

Más de 150.000 personas lo ovacionaron en los primeros festivales del año, donde celebró sus 25 años de trayectoria y confirmó que la fiesta sigue con nuevas fechas en el país y el exterior.

El reencuentro con su público fue explosivo. En enero, Axel brilló en la Fiesta Nacional del Lago en Federación, el Festival de la Avicultura en Santa María de Punilla (Córdoba) y la Fiesta Aniversario de Albardón en San Juan.

Cada recital fue una verdadera celebración, con clásicos que emocionaron a todos y versiones renovadas que sorprendieron hasta a los fans más fieles.

Un show renovado y un viaje por todos sus hits

El “25 Tour” marcó el regreso de Axel a los grandes escenarios y lo hizo con todo: un espectáculo con impacto sonoro y visual, donde el público se sumergió en un viaje único por su historia musical.

Sonaron himnos como “Amo”, “Miradas”, “Todo mi mundo”, “Te voy a amar”, “Tu amor por siempre” y “Celebra la vida”, junto a las canciones más recientes de su último disco.

El artista apostó por un formato íntimo y cercano, pero con una puesta en escena que no escatimó en emociones. Además, sumó la producción musical de Maxi Espíndola (MYA), que le dio una vuelta de tuerca a sus clásicos y potenció la energía de cada show.

Axel. Foto: prensa

“Vuelve”: el disco que marca una nueva etapa

Después de siete años sin editar material nuevo, Axel lanzó en 2024 su esperado álbum “Vuelve”, un trabajo de 12 canciones que lo muestra más auténtico y emotivo que nunca. El primer single, “El Motivo”, fue coescrito junto al reconocido escritor cubano Alexis Díaz Pimienta (colaborador de Jorge Drexler, Juanes y Natalia Lafourcade), y nació bajo el consejo del propio Drexler.

Le siguieron temas como “Vuelve” (que da nombre al disco y es toda una declaración de principios), “Abismo” (una balada sobre el amor a primera vista) y “Solo tu voz”, una colaboración con Rozalén que se transformó en una de las baladas más potentes y profundas del álbum.

Una gira global que no para de crecer

El “25 Tour” comenzó a fines de 2024 y ya sumó más de 60 conciertos en 2025 por Argentina, Latinoamérica y España (donde agotó 14 fechas consecutivas).

El reencuentro con el público fue total: cada show es una fiesta y una oportunidad para repasar los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

Ahora, Axel confirmó nuevas fechas para 2026 y la gira sigue sumando kilómetros. El tour lo llevará por ciudades de todo el país y también por Chile, donde ya tiene agendados varios conciertos.

Axel. Foto: prensa

Fechas confirmadas del “25 Tour” 2026

Federación, Entre Ríos – 9/1 Fiesta del Lago

Santa María de Punilla, Córdoba – 17/1 Festival de la Avicultura

Coquimbo, Chile – 9/2 Sala Enjoy

Pucon, Chile – 11/2 Salón Hotel Pucon

Viña del Mar, Chile – 12/2 Salón Sporting

Santiago, Chile – 13/2 Salón Enjoy

Cañuelas – 17/4 Teatro Cañuelas

Lomas de Zamora – 18/4 Teatro Coliseo

Trenque Lauquen – 24/4 Teatro Español

Necochea – 25/4 Teatro Paris

Olavarría – 26/4 Teatro Municipal

Tres Arroyos – 1/5 Teatro Municipal

Balcarce – 2/5 Teatro Municipal

Gral Belgrano, Córdoba – 3/5 Cine Teatro Español

Axel sigue celebrando su historia con un tour que emociona, sorprende y confirma que su música sigue más vigente que nunca.