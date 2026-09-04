Desde que decidió adoptar a Chimuela, Julieta Poggio encontró en su gata una nueva compañera de aventuras y, también, una fuente inagotable de contenido para sus redes sociales. La pequeña felina rápidamente conquistó a los seguidores de la influencer, que disfrutan de cada una de sus ocurrencias.

Juli suele compartir videos y fotos de su mascota en Instagram y TikTok, donde Chimuela se ganó un lugar propio gracias a su particular personalidad. Aunque muchas veces aparece en escenas cargadas de ternura, la gatita también dejó en claro que tiene un costado bastante inquieto.

En las últimas horas, Poggio volvió a compartir un momento junto a su mascota a través de un reel de Instagram donde aprovechó para mostrar que detrás de esa carita adorable también existe una pequeña especialista en hacer travesuras.

Julieta Poggio mostró el lado más travieso de Chimuela (Foto: Instagram @poggiojulieta)

JULIETA POGGIO MOSTRÓ EL LADO MÁS TRAVIESO DE CHIMUELA

“¿Siempre se porta tan bien Chimuela?”, escribió Julieta Poggio junto al video, en tono irónico. Y es que las imágenes rápidamente dejan en evidencia que la respuesta es, definitivamente, no. A lo largo del video, mostró algunas de las particulares costumbres de su gata. Y es que Chimuela no solo es inquieta, sino que también parece tener una especial debilidad por hacer de todo aquello que encuentra en la casa un posible juguete.

Julieta Poggio mostró el lado más travieso de Chimuela (Video: Instagram @poggiojulieta)

Entre sus principales pasatiempos aparecen treparse por las cortinas y por la red del balcón, además de masticar los sillones y las cajas de cartón que encuentra a su paso. Entre mimos, juegos y alguna que otra travesura, Chimuela se convirtió en una de las grandes estrellas del contenido cotidiano de la influencer.