Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica después de compartir en sus redes sociales varias fotos en bikini, disfrutando de una tarde de sol. Como suele ocurrir con sus publicaciones, la actriz recibió tanto elogios como críticas y decidió responderles a quienes cuestionaron su apariencia y su estilo de vida.

Lejos de quedarse callada, la China utilizó sus historias de Instagram para hacer un extenso descargo y dejó en claro que está disfrutando de su presente: “Y sí, es jueves, son las 5 de la tarde, estuve tomando sol, con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama y que es el hombre perfecto”, comenzó diciendo, en referencia a Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y a su pareja, Mauro Icardi.

Y siguió, contundente: “Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde haciendo nada”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Pero la actriz también se refirió directamente a los comentarios sobre su aspecto físico y decidió mostrarse tal cual es, sin filtros: “Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural”, lanzó. Y luego apuntó directamente a quienes cuestionaron su cuerpo: “Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Finalmente, cerró su descargo con un mensaje dirigido a sus detractores: “Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Además, en uno de sus posteos no solo expuso un comentario de un usuario que criticó su figura, sino que fue tajante con su postura: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

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EL PICANTE ACUERDO DE BENJAMÍN VICUÑA Y LA CHINA SUÁREZ QUE BUSCA PONERLE LÍMITES A LA EXPOSICIÓN

En medio de los cambios en la vida de Eugenia “la China” Suárez y su vínculo con Benjamín Vicuña, comenzaron a conocerse nuevos detalles del acuerdo que ambos estarían negociando en relación con sus hijos. Según contó Marina Calabró en Primicias Ya, el objetivo central no sería discutir la tenencia, sino establecer reglas concretas para garantizar el bienestar de los chicos.

“Acuerdo de guarda compartida no es ir por la tenencia. Esto me pidieron que lo aclare de manera taxativa: no es ir por la tenencia, no revocó ningún tipo de permiso de viaje, nada”, explicó la periodista al brindar información sobre las condiciones que se estarían conversando.

Uno de los puntos centrales tendría que ver con los tiempos y, especialmente, con la escolaridad de los chicos. De acuerdo con la información aportada por Calabró, se busca establecer “plazos concretos y fechas ciertas” para que los niños puedan organizar su vida entre los dos países sin que eso implique perder clases.

La China Suárez

“Que los chicos tengan garantizado el año escolar sin pérdida de semanas de clases a través de escuelas internacionales o lo que fuera, pero que esté garantizado que pueden cumplir con el año académico, el año escolar, sin problema, como cualquier niño, más allá de que les toque hacerlo en dos países”, detalló.

Por ahora, el lugar de residencia del lado de Vicuña sería Argentina. Sin embargo, el escenario podría modificarse si finalmente la China Suárez y Mauro Icardi fijan su residencia en el exterior: “El acuerdo es en base a irse a vivir al exterior”, señalaron.

Pero el acuerdo tendría además una condición especialmente llamativa: la posibilidad de incluir una cláusula de confidencialidad vinculada a los menores.

Benjamín Vicuña en PH Podemos Hablar. Foto: Captura (Telefe)

Según explicó la conductora, la intención sería proteger cuestiones relacionadas con los chicos y evitar que determinados detalles del acuerdo trasciendan públicamente: “La idea es pedir confidencialidad sobre cuestiones vinculadas a los niños”, contó, aclarando que no se trataría técnicamente de un “bozal legal” ni de una medida cautelar.

La propuesta sería que el propio acuerdo establezca qué aspectos no pueden hacerse públicos: “Que el acuerdo incluya confidencialidad. En los términos del acuerdo, en que no se puede decir punto uno, punto dos, punto tres, que eso no trascienda, y que a su vez nadie hable públicamente de situaciones que los involucran”.

De esta manera, mientras la China Suárez y Benjamín Vicuña buscan ordenar la dinámica familiar ante los posibles cambios de residencia, el foco estaría puesto en garantizar la escolaridad de sus hijos, establecer fechas y lugares concretos para la guarda compartida y, especialmente, mantener bajo reserva los asuntos que los involucren.