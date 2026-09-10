La China Suárez protagonizó un particular episodio durante una jornada de grabación que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar. La actriz se encontró con una foto de Martín Cirio, también conocido como “La Faraona”, que estaba colocada en el camarín que ocupaba, y tuvo una inesperada reacción: rompió la imagen delante de todos.

Según trascendió, la fotografía formaba parte de la decoración del camarín y tenía una particular historia detrás. El propio Cirio la había bautizado “Tatiana”, un nombre que utilizaba en tono de humor para referirse a la imagen.

La China Suárez y Martin Cirio (Fotos: Instagram)

La reacción de la China Suárez generó sorpresa entre los presentes, que no esperaban que la actriz decidiera romper la fotografía al encontrársela. La imagen de Martín Cirio llevaba un tiempo colocada en el camarín tras su visita y era reconocida por quienes habitualmente frecuentaban el lugar.

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Marina Calabró reveló que esto ocurrió hace un año, cuando la actriz visitó a Mario Pergolini para promocionar su serie La Hija del Fuego. El gesto provocó desconcierto entre los testigos, que quedaron sorprendidos por la reacción de la actriz. Si bien el episodio rápidamente comenzó a comentarse entre quienes estaban en el lugar, no trascendió públicamente qué motivó exactamente la decisión de la China.

Martín Cirio y la China Suárez (Fotos: Instagram)

El episodio cobra otra dimensión por el antecedente entre ambos. La relación entre la China Suárez y Martín Cirio había quedado marcada por un fuerte enfrentamiento y diferencias que incluso llegaron al terreno legal. En ese contexto, el nombre que Cirio le había puesto a la fotografía —“Tatiana”— tampoco pasó inadvertido, ya que se trata de un apodo con el que el influencer se había referido a la actriz tras haber sido intimado con carta documento a dejar de mencionarla.

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