Juana Repetto vivió un inesperado y angustiante momento junto a su hijo menor, Timoteo, cuando se encontraba en un edificio y una fuerte alarma la obligó a evacuar el lugar de inmediato.

La actriz y conductora se encontraba realizando una jornada de fotos cuando comenzó el operativo de evacuación. Ante la situación, tuvo que salir rápidamente por las escaleras junto a su bebé, mientras otras personas también abandonaban el edificio en medio del desconcierto.

Juana Repetto en un video de Instagram mostró su vida cotidiana como mamá. Por: Instagram juanarepettook

Una vez que logró ponerse a salvo, Juana compartió en sus redes sociales un video en el que se la pudo ver visiblemente nerviosa y todavía temblando por el susto. La actriz estaba acompañada por otras mujeres que también habían sido evacuadas y relató cómo fueron esos minutos de tensión.

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La presencia de su hijo hizo que el momento fuera todavía más desesperante para Juana. Sin demasiado tiempo para reaccionar, tomó al bebé y comenzó a bajar por las escaleras mientras la alarma sonaba con gran intensidad.

“Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo”, contó la conductora mientras todavía se encontraba fuera del edificio.

Poco después, desde una cafetería cercana y junto a otras personas que habían sido evacuadas, Juana explicó qué había ocurrido: “Se incendió el edificio”.

Un cumpleaños con familia y goles Por: Instagram juanarepettook

Además, mostró el estado en el que había quedado después de la evacuación y describió el ambiente que se había generado: “Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas. Estamos bien”.

A pesar del momento de tensión, Juana llevó tranquilidad al confirmar que tanto ella como su hijo se encontraban bien.

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