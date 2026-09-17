La relación entre Candela Arizaga y Facundo Moyano terminó en un verdadero escándalo mediático, con causas de por medio, audios filtrados, acusaciones de infidelidad y la aparición de una tercera en discordia.

En el programa Primicias Ya (América TV) se difundió un audio en el que la modelo descargó toda su furia contra el dirigente, dejando en claro el nivel de tensión que atraviesa el vínculo.

En el audio, Candela no se guardó nada:“Yo viéndome loca, pidiéndole a mi abogado que levanten en la perimetral, estoy siempre para él. Y él, ¿qué hace? tranquilito en el hotel, mientras se lleva minas, me caga, encima lo mandan al frente, no, realmente esto me supera", se la escucha decir, visiblemente afectada por la situación.

Candela Arizaga habló de Facundo Moyano (Foto: captura de América).

QUIÉN ES SOLANA SÁNCHEZ Y QUÉ PASÓ CON FACUNDO MOYANO LA CAMPERA DE LA POLÉMICA

Según reveló Damasia Ochoa en el ciclo, la crisis entre Candela y Moyano se agravó por la presencia de Solana Sánchez, señalada como la tercera en discordia. El entorno de Arizaga fue contundente al referirse al dirigente: “Mirá que loco, al final la amante lo va a terminar metiendo preso y no la víctima”, contó la panelista.

La "campera gate" entre Candela Arizaga y una amante de Facundo Moyano (Foto: captura de América).

La historia sumó un capítulo insólito cuando Candela notó que una campera suya había desaparecido de la casa de Moyano en Belgrano. Días después, Solana subió una foto a sus redes usando la misma prenda.“Candela reconoce su campera en la foto de Solana. Según la gente cercana a Candela, se la robó”, detalló Damasia en el programa. Además, la modelo encontró maquillajes rotos y otros indicios que la hicieron sospechar de movimientos extraños en la casa.

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