Mauro Icardi atraviesa un nuevo capítulo en el conflicto judicial con Wanda Nara. Esta vez, el episodio tuvo como protagonista a una de las hijas que ambos tienen en común y ocurrió en un lugar inesperado: la puerta del consultorio de su psicóloga.

La encargada de revelar el dato fue Angie Balbiani, quien contó en Puro Show que el futbolista llevó a una de sus hijas a terapia sin saber que se encontraría con una situación inesperada: “Tengo un chisme. Ustedes vieron que Icardi está con sus hijas en este momento. Bueno, obviamente tienen un montón de cosas que hacer: las hijas van al colegio, tienen que ir a actividades”, comenzó relatando la panelista.

Y luego reveló el momento que sorprendió al futbolista: “Lleva a una de sus hijas a la psicóloga, toca la puerta, la psicóloga abre y le dice: ‘Yo no atiendo más a su hija’”.

Foto: Instagram (@wanda_nara

Según explicó Balbiani, Icardi desconocía que la profesional había dejado de atender a la menor. “¿Cómo que no atiende más a mi hija?”, habría preguntado el jugador. Y la respuesta de la profesional habría sido contundente: “Un padre se ocupaba de pagar la psicóloga a una de las hijas y la madra a la otra, y la madre dejó de pagar”.

De acuerdo con la información brindada por la panelista, la profesional decidió comunicar formalmente lo ocurrido a la Justicia: “La psicóloga, por supuesto, tiene que elevarle esto al juez. Le tiene que mandar un mail”, explicó Balbiani, quien agregó que en ese mensaje la especialista habría detallado que intentó comunicarse en varias oportunidades con la madre por cuestiones vinculadas al pago, pero que no habría obtenido respuesta.

Balbiani también aportó otro dato sobre la situación. Según contó, Wanda habría planteado que la psicóloga fuera una profesional incluida en la cartilla de la prepaga, en lugar de continuar con la especialista que atendía a la menor: “Wanda sugirió que la psicóloga debería ser de cartilla y no más esta psicóloga que, curiosamente, propuso ella”, afirmó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Uno de los puntos que más llamó la atención del relato fue que, según Balbiani, Mauro Icardi no estaba al tanto de la situación hasta el momento en que acompañó personalmente a su hija al consultorio: “Llegó Mauro con la nena y ahí la psicóloga le dice: ‘No me pagaron, yo no la atiendo más a la nena’”, aseguró.

Finalmente, Balbiani contó que la situación habría sido puesta nuevamente en conocimiento del juez para que se resuelva cómo continuar con la asistencia psicológica de la menor: “Se le notifica al juez: ‘Che, acaba de pasar esto, habíamos quedado que yo pagaba una, Wanda pagaba la otra. Por favor, que se le pague’ porque el juez es el que pidió también que tuvieran asistencia”, concluyó.

Angie Balbiani: “Llegó Mauro con la nena y ahí la psicóloga le dice: ‘No me pagaron, yo no la atiendo más a la nena’”.

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NORA COLOSIMO DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ POR PROVOCAR A WANDA NARA

El fuerte descargo de Eugenia “la China” Suárez después de las críticas que recibió por compartir fotos en bikini continúa generando repercusiones. Luego de que la actriz defendiera su cuerpo, su aspecto natural y su presente sentimental, Nora Colosimo analizó sus palabras y tuvo una particular interpretación sobre el mensaje.

En medio de la polémica, la mamá de Wanda Nara puso el foco justamente en la decisión de la China de publicar ese tipo de mensajes: “Es toda una provocación. Esta mujer no hace más que provocar a Wanda desde el día 1 que se metió en la cama en el medio de una familia. La China justo ahora quiso explicar que trabajó durante 25 años y que ahora disfruta no hacer nada. Me parece fantástico”, comenzó diciendo.

Sin embargo, cuando sus compañeros plantearon que la publicación podía ser interpretada como una provocación, Nora agregpó: “Ella nunca sube nada. Ella era re cool, ¿no? ¿Dónde se le fue lo cool? Ahora se volvió mediática".

Foto: Captura (América)

“Mis nietas están enfermas y ella hoy necesita decir que está buenísima, que su cara es natural, que nació con esos labios y que el novio la ama tanto. ¿Quién lo puso en duda?“, lanzó, en referencia a Mauro Icardi y las pequeñas que Wanda tiene con el futbolista.

“Para mí, postear eso, para reforzar eso, es un nivel de inseguridad”, intervino Carla Czudnowsky. Y Nora cerró, filosa: “¿Tenés alguna duda? Lo heaters reaccionaron a las historias que hizo la China".