En las últimas horas se supo que Wanda Nara inició las grabaciones del docu-reality que estrenará Disney+ entre el final del 2026 y el inicio del 2027, y ahora se filtró la fortuna que cobrará la mediática por vender su historia a la plataforma.

En Primicias Ya, Marina Calabró mostró el borrador del contrato que una productora italiana le presentó a Wanda Nara con el fin de buscar la financiación de una conocida plataforma. “Es un contrato que ella firmó con una productora con sede en Italia, si no me equivoco, donde la productora iba a ofrecer este material a Netflix”, reveló la conductora.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Sin embargo, la plataforma que produjo Love is Blind Argentina con Wanda, decidió no seguir adelante con el proyecto. “En Netflix no fue, fue en Disney, pero el contrato de Wanda con la productora, que suponemos que se sostiene también para Disney”, aclaró Marina, haciendo foco en los montos que figuraban en el documento filtrado.

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SE FILTRÓ CUÁNTO COBRARÁ WANDA NARA POR SU DOCU-REALITY EN LA PLATAFORMA DE DISNEY

“¿Cuánto va a ganar Wanda por esto? Quinientos mil euros por la temporada 1”, reveló la conductora, que mostró cómo está estipulado en esa versión del contrato la forma de pago, escalonada de acuerdo a las etapas que irá atravesando la serie.

“Acá está la forma de pago: 300 mil euros en la fecha de inicio de rodaje, siempre y cuando, -acá dice Netflix, pero ahora es Disney- hubiera dado la luz verde para la producción de la temporada 1. Después 100 mil euros al final del rodaje de la temporada 1 y 100 mil euros en el estreno de la temporada 1”, agregó Marina, totalizando la fortuna que percibirá la mediática.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“En total, 500 mil euros tenía previsto ganar Wanda con este contrato con la productora independiente que era de la señora Andrea Di Carlo, legítima titular de la productora, y después había previsto una cláusula que tiene un porcentaje de mejora en el caso de que haya una temporada 2”, cerró Marina, que confundió el género del productor de Grande Fratello, la versión “tana” de Gran Hermano.

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