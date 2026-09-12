Wanda Nara volvió a demostrar que el frío no es un impedimento para lucir looks sensuales y sofisticados. Desde el Sur de la Argentina, la empresaria compartió en sus redes sociales imágenes de sus últimos días de invierno y sorprendió con dos apuestas bien diferentes, pero con un mismo denominador común: el lujo como protagonista.

Para disfrutar de los paisajes nevados, Wanda eligió prendas de abrigo llamativas y las combinó con accesorios de reconocidas firmas internacionales. En una de las postales se la puede ver con un tapado de piel en celeste pastel de textura furry, que acompañó con un oxford.

Wanda Nara mostró su look para los días de frío en el Sur (Foto: Instagram).

El contraste entre el volumen de la campera y la silueta marcada por el pantalón aportó un costado sensual y glamoroso al outfit.

WANDA NARA Y SU TOTAL BLACK CON ACCESORIOS DE LUJO

En otra de las imágenes, la empresaria eligió un outfit completamente negro compuesto por pantalón ajustado y una campera acolchada de Prada, que llevó cerrada hasta el cuello para protegerse del frío.

El detalle que elevó el look fue su cartera: un clásico bolso estampado de Louis Vuitton, acompañado por sus características asas de cuero. Wanda también sumó anteojos de sol y unos orejeras negras con un detalle blanco, logrando una combinación entre funcionalidad y estética de lujo.

Wanda Nara mostró su look para los días de frío en el Sur (Foto: Instagram).

Así, entre prendas de abrigo oversized, pantalones que remarcan la silueta y accesorios de grandes firmas, Wanda convirtió sus últimos días de frío en el Sur argentino en una nueva pasarela de moda. Dos propuestas que muestran cómo adaptar el glamour y la sensualidad a los looks de invierno.

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