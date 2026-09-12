Jimena Barón volvió a compartir uno de los momentos más tiernos del crecimiento de Arturo, su hijo menor. Esta vez, la cantante registró al pequeño durante sus primeros pasos cada vez más independientes y mostró la escena en sus redes sociales.

En el video se puede ver a Arturo caminando por la vereda, vestido con un sweater celeste, pantalón gris y zapatillas. Todavía buscando estabilidad, el pequeño avanza con pasos cortos y por momentos abre los brazos para mantener el equilibrio mientras explora todo lo que encuentra a su alrededor.

JIMENA BARÓN MOSTRÓ LOS TIERNOS PRIMEROS PASOS DE ARTURO

Divertida por la particular manera de caminar de su hijo, Jimena Barón definió esta etapa con una frase que rápidamente se robó todas las miradas: “Me matan sus primeras caminatas borrachitas”, escribió junto a un corazón rojo.

Lejos de apurarlo, la artista lo siguió con la cámara mientras Arturo avanzaba a su propio ritmo, se detenía a observar el entorno y retomaba la marcha. La secuencia dejó al descubierto una de las etapas más especiales del pequeño y Jimena no dudó en guardar el recuerdo y compartirlo con sus seguidores.

Crédito: Instagram

La publicación se sumó a los distintos momentos de la maternidad que Jimena Barón muestra en sus redes, donde suele retratar escenas cotidianas del crecimiento de Arturo y de su vida familiar.