Yayo Guridi se metió al público en el bolsillo en su paso por Es mi sueño y, antes de cantar, protagonizó un ida y vuelta con Jimena Barón que se robó la escena. El reality de eltrece suma este tipo de momentos espontáneos entre las figuras del jurado y los famosos que se animan a subir al escenario, y esta vez la que quedó descolocada fue la propia Jimena.

Todo ocurrió después de que Guridi recibiera una gran ovación del público apenas se paró frente al jurado, previo a interpretar un tema de Gal Costa junto a Sofía Arburua. Ahí, Jimena tomó la palabra para darle la bienvenida: “Buenas noches. Estamos con Joaco, particularmente, porque somos muy fanáticos tuyos”, arrancó la cantante y actriz.

JIMENA BARÓN SE SORPRENDIÓ CON LA TRAYECTORIA DE YAYO GURIDI

Jimena no ocultó su curiosidad frente a la faceta musical del humorista y lanzó: “Estoy sorprendida con esto del canto y me da mucha curiosidad saber cómo es alguien que no canta...”. Ahí fue interrumpida por Joaquín Levinton, otro de los integrantes del jurado, que salió a bancar a Guridi: “Sí ha cantado”, le retrucó de inmediato.

El sorpresivo cruce entre los jurados y el humorista derivó en un desopilante momento de incredulidad televisiva

Abel Pintos no le fue en zaga y retrucó: “Ha vendido parva de discos. Cantó con Pavarotti, está en Pavarotti y amigos”

A partir de ese cruce, el resto de los jurados también empezó a recordar distintos trabajos de Yayo arriba de los escenarios del mundo, además de ser economista .

Ante ese repaso improvisado, Jimena volvió a preguntar, entre sorprendida y divertida: “Bueno, entonces, ¿cómo estás acá después de haber cantado tanto?”.

El sorpresivo cruce entre los jurados y el humorista derivó en un desopilante momento de incredulidad televisiva

EL IDA Y VUELTA QUE DIVIRTIÓ AL JURADO DE ES MI SUEÑO

Rápidamente, los demás integrantes del panel se sumaron a la jugada y comenzaron a enumerar insólitos e increibles hitos del cómico, afirmando entre risas que vendió miles de discos y fue un exitoso cantante de cuarteto. Desconcertada ante semejantes afirmaciones, la artista no sabía si se trataba de una broma colectiva o de un dato real de su biografía.

“¿Cuándo cantó con Pavarotti? ¿Cómo no me enteré?”

“Porque Pavarotti estaba muerto” le contestó Levington, serio, meintras Yayo contenía la risa

Para sumar más confusión al asunto, el Puma Rodríguez respaldó las versiones asegurando “Yo lo sigo hace muchos años, soy un fan”

A pesar de que le aclararon que efectivamente es licenciado en Economía, la jurado terminó perdiendo la paciencia entre risas. Invadida por las dudas y las carcajadas del público, sentenció enfática: “Me están todos jodiendo, yo no voy a seguir hablando”..

El sorpresivo cruce entre los jurados y el humorista derivó en un desopilante momento de incredulidad televisiva

El cruce se dio en el arranque de la segunda temporada de Es mi sueño, que este año presenta un jurado renovado integrado por Abel Pintos, José Luis “El Puma” Rodríguez, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Ángela Leiva, y que suma a famosos como Guridi formando dúos con participantes amateurs sobre el escenario.