Un video volvió a poner a Andrea del Boca en el centro de la escena dentro de Gran Hermano Generación Dorada. La actriz había entrado a la casa como maestra de ceremonias de las multitudinarias bodas que se celebraron el miércoles, pero terminó en el ojo de la tormenta por algo que le dijo a Yipio segundos antes de retirarse del reality.

Todo pasó casi desapercibido en el momento. Andrea, además de oficiar los casamientos, sorprendió al proponerle a su compañera un compromiso de amistad, en una escena que se vivió con clima festivo dentro de la casa. Sin embargo, sobre el final de la jornada, cuando las visitas ya se preparaban para abandonar el estudio, se dio el cruce que después explotaría en redes.

Andrea tomó a Yipio de los hombros, la miró fijo y le dijo unas pocas palabras al oído. Horas más tarde, un usuario de X recuperó ese recorte y puso el foco en la frase exacta que pronunció la actriz: “El lunes. Sol”. La sola mención bastó para que estallara la pregunta que todos se hacían: ¿le pasó información del afuera a su compañera?

ANDREA DEL BOCA, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA POR SUS DICHOS

Por el momento no hay certezas sobre qué quiso decir Andrea del Boca con esa frase. Podría tratarse de una simple expresión de deseo, de un consejo para que Yipio reoriente su estrategia de campaña de cara a la próxima instancia de eliminación, o —como sospechan buena parte de los usuarios— de un dato concreto sobre lo que podría pasar el lunes en la definición del reality.

: Andrea Del Boca ingresó a la casa y le dio información sobre la salida de Sol el próximo lunes. “EL LUNES, SOL”. Crédito captura Telefe

El recorte se viralizó rápido y encendió un debate cruzado en X. Los seguidores de Sol, otra de las participantes, cuestionaron con dureza a la actriz y la acusaron de querer perjudicarla desde afuera de la casa. En la vereda opuesta, otros usuarios remarcaron que el audio del video no alcanza para determinar con precisión qué sentido tuvo realmente la frase.

El episodio también reavivó una acusación que circula hace meses entre los fanáticos del certamen: la de un supuesto trato preferencial hacia Andrea del Boca dentro de Gran Hermano, una teoría que había perdido fuerza en las últimas semanas y que ahora volvió a instalarse con fuerza tras este cruce con Yipio.

QUÉ PUEDE PASAR AHORA EN GRAN HERMANO

Con la polémica ya instalada, todas las miradas están puestas en la producción del reality y en la decisión que pueda tomar “el Big” al respecto. Todavía no está claro si se considerará que hubo un pase de información desde el exterior de la casa ni si esa conducta podría derivar en algún tipo de sanción para Yipio.

Por el momento no hay certezas sobre qué quiso decir Andrea del Boca con esa frase. Crédito captura Telefe

Mientras tanto, el video de Andrea del Boca susurrándole “El lunes. Sol” a su compañera sigue dando vueltas por las redes, y promete seguir generando repercusiones al menos hasta que llegue el próximo lunes de definición.