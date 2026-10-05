Este lunes, en LAM, mientras debatían sobre el supuesto acuerdo prenupcial entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Ángel de Brito recordó el frustrado casamiento de Zaira Nara y Diego Forlán, actual entrenador de la Selección de Uruguay.

En ese contexto, el conductor de América TV se refirió a una de las versiones que durante años circularon sobre la ruptura de la pareja y aseguró que el supuesto acuerdo prenupcial había sido desmentido por la familia Nara.

Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito recordó las declaraciones de Nora Colosimo, mamá de Zaira Nara, quien en su momento había negado que existiera un acuerdo prenupcial entre su hija y Diego Forlán.

Diego Forlán y Zaira Nara en tiempos felices. (Foto: Web)

“Lo del prenupcial de Zaira fue una mentira”, afirmó el periodista al introducir el tema.

Qué dijo Nora Colosimo sobre el prenupcial de Zaira Nara

Luego, desde el programa recuperaron la voz de Nora Colosimo, quien sostuvo: “No había prenupcial, eso siempre fue una mentira. No se casaron porque Zaira vio algo en su teléfono”.

De esta manera, la mamá de la modelo planteó una versión diferente sobre los motivos que habrían llevado a Zaira Nara y Diego Forlán a cancelar su casamiento.

Ángel de Brito recibió una versión diferente desde Uruguay

Zaira Nara y Diego Forlán

Sin embargo, durante el desarrollo de LAM, Ángel de Brito aseguró haber recibido información de colegas y fuentes vinculadas al ambiente periodístico de Uruguay que contradicen la versión de Nora Colosimo.

El conductor leyó al aire algunos de los mensajes que recibió desde el otro lado del Río de la Plata y que daban cuenta de una supuesta existencia del acuerdo prenupcial.

“Me está escribiendo medio Uruguay diciendo que no mienta. ‘Había prenupcial, me lo contó Diego a mí. Hasta Zaira lo firmó, 3 millones de dólares en caso de divorcio, sin sueldo mensual. Que no sea chanta Nora’, me dicen desde Uruguay”.

Zaira Nara adelantaba su boda con Forlán en Caras de mayo de 2011. Un mes después, en junio, la noticia era la separación.

Zaira Nara y Diego Forlán: el casamiento que finalmente no fue

En marzo de 2011, Zaira Nara y Diego Forlán anunciaron su casamiento. Pero, en junio -un mes antes del Registro Civil y 6 meses antes de la fiesta- confirmaron que la boda se suspendía.

Con el paso de los años, diferentes versiones circularon sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar esa decisión.

El día que Zaira Nara espió el celular de Diego Forlán

Zaira Nara reveló cómo le "robó" la clave del celular a Diego Forlán

En 2017, invitada a PH (Podemos hablar), el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, Zaira contó cómo ingresó al celular de Forlán.

“Él tenía una clave, pero yo durante tres años de relación no la tuve. Pero en el último vuelo que estábamos haciendo, no sé si de Miami a Buenos Aires, la vi. Y era una bolu… la clave. Antes no me había interesado saberla. Era muy fácil. Dije ´por algo la vi´”, concluyó la modelo.