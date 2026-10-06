En medio del escándalo por la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, el nombre de Francisco Liotta Hernández comenzó a circular como supuesto tercero en discordia.

Por primera vez, el joven de 28 años, vinculado al ámbito deportivo, se refirió al tema en diálogo con el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) y contó cómo atraviesa la situación junto a su familia.

En diálogo con Juan Etchegoyen, el correntino fue contundente al marcar su postura: “En relación a la separación de Pablo y Lourdes prefiero no declarar nada, es un tema de ellos, no quiero ni debo decir nada en relación a eso. Te pido que me respetes, así como yo respeto tu trabajo y entiendo que me escribas y quieras tener información, pero no quiero declarar nada”.

Luego, relató cuánto lo afectó a él y su círculo la exposición mediática: “La verdad que no estoy acostumbrado. He tenido entrevistas, pero todo relacionado con el deporte. Pero no, mucho menos mi familia, mi viejo y mi vieja son de un perfil totalmente bajo y no les gusta para nada esto, pero bueno, logré contenerlos”.

Francisco Liotta Hernández, el hombre con el que Lourdes Sánchez tendría un romance (Foto: redes sociales).

“Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor. Hoy, la verdad no es el día. Tengo cosas mucho más importantes que esto, así que espero que me entiendas. Yo en el momento que considere correspondiente hablaré”, sentenció Francisco al programa de Ciudad Magazine.

REVELAN CÓMO AFECTÓ AL SUPUESTO AMANTE DE LOURDES SÁNCHEZ LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

En Nuevo Día, Juan Etchegoyen dio un dato sobre Francisco Liotta Hernández y el revuelo mediático que se generó por el romance con Lourdes Sánchez. Según el periodista, el joven se vio tan afectado que “estuvo llorando permanentemente”.

“Lo que me decían desde Corrientes es que Francisco estuvo tan que durante toda la mañana, tanto del sábado como del domingo, y también de ayer lunes, estuvo llorando, permanentemente llorando”, contaron en el programa sobre la angustia que vivió el hombre y la familia por la exposición.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.