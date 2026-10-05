La separación de Lourdes Sánchez (39) y el Chato Prada continúa generando repercusiones, pero en las últimas horas, surgió un inesperado dato alrededor de la nueva relación de la bailarina con Fran Liotta (27). En Puro Show, Angie Balbiani aportó información sobre el entorno familiar del joven rugbier y lanzó una versión que sorprendió a todos: un supuesto romance de Lourdes con otro integrante de la familia.

La panelista comenzó a hablar del origen correntino de Fran Liotta y aseguró: “Corrientes, pueblo chico, infierno grande, todos saben quién es esta persona. Yo le digo el Ceniciento”. Fue entonces cuando Balbiani puso sobre la mesa el dato que generó sorpresa en el programa y que, según aclaró, circula como un rumor.

Fran Liotta y Lourdes Sánchez (Fotos: Instagram @franciscoliotta y @lourdesanchezok)

“Hoy continúa la relación entre Liotta y Lourdes. Chamas es el hermanastro. Decían que el hermanastro también había tenido algo con Lourdes, pero esto es un rumor”, disparó Balbiani. De esta manera, la panelista vinculó la versión con Pablo Chamas, integrante de la familia ensamblada de Fran Liotta, aunque remarcó expresamente que se trata de una información no confirmada.

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Además de revelar ese dato, Angie Balbiani contó detalles sobre la familia de Fran Liotta. Según explicó, Pablo Chamas se divorció de su primera esposa, con quien tuvo cuatro hijos, y posteriormente se casó con la madre del joven. “Fran es el hijastro del señor Chamas, quien se ha hecho cargo de los hijos de su mujer como si fueran propios. El padrastro del novio de Lourdes Sánchez es el dueño de Aguas de Corrientes”, afirmó.

Fotos: Instagram @franciscoliotta y @lourdesanchezok

La panelista también hizo referencia a la situación económica del entorno familiar del rugbier y señaló: “Lo que me dicen es que el novio de Lourdes es un poco vago. Con toda la plata que tiene por el padrastro. Que lo ven mucho andando en su moto”. Estas declaraciones se suman a las distintas versiones que comenzaron a circular desde que se conoció la relación entre Sánchez y Liotta.

Mientras tanto, la relación entre Lourdes y Fran continúa siendo uno de los focos de atención luego de que la bailarina se separara del Chato Prada, responsable de la programación de América TV, con quien estuvo en pareja durante años y tiene un hijo en común.

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