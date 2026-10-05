Lourdes Sánchez atraviesa un momento de tensión con Pablo “El Chato” Prada tras la separación de la pareja.

En medio de este conflicto, la bailarina habló en Puro Show sobre la situación familiar que atraviesan y reveló que uno de los principales puntos de discusión es el traslado de su hijo, Valentín, a Corrientes.

Desde la provincia, donde se encuentra instalada por compromisos laborales, Lourdes contó que realiza un importante esfuerzo para poder mantener el contacto con su hijo y explicó cómo es actualmente su dinámica familiar.

“Voy y vengo todas las semanas. Es tremendo el sacrificio para estar. Y la idea es que Valen venga acá. Pero bueno, hoy Pablo no me deja”, contó la bailarina durante la entrevista con Fernanda Iglesias.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada, directo a la sentencia.

Lourdes Sánchez habló de su conflicto con El Chato Prada

Al referirse a la postura de su expareja, Lourdes reconoció que entiende que atraviesa un momento de enojo luego de la separación, aunque cuestionó algunas de sus decisiones.

“Está dolido. Él no quería separarse. Está súper despechado. Pero lo entiendo. Aunque hay cosas que estuvo muy mal”, sostuvo.

En ese sentido, la bailarina explicó que intenta evitar que el enfrentamiento entre ambos escale y que prefiere avanzar con cautela frente al escenario que se generó después de la ruptura.

“Vamos a ir lento, porque no sé con qué pueda salir dentro de su enojo, ira, etc.”, expresó Lourdes, quien también aseguró que durante un tiempo sintió que estaba viviendo una situación alejada de la realidad.

La angustia de Lourdes Sánchez por no poder llevar a su hijo a Corrientes

Uno de los aspectos que más preocupa a la bailarina es la distancia que debe mantener con Valentín debido a su trabajo en Corrientes.

Lourdes explicó que su intención es poder compartir más tiempo con su hijo y que, mientras eso no sea posible, continuará viajando todas las semanas para estar presente.

Lourdes Sánchez y Valentín ya están en su casa

Lourdes Sánchez y Valentín ya están en su casa

La situación se convirtió en uno de los puntos más delicados tras la separación de la pareja, que durante años mantuvo una relación y formó una familia.

Pese a las diferencias, Lourdes fue clara respecto de su postura y dejó en claro que no quiere profundizar el enfrentamiento con Prada.

“No quiero hacer una guerra”, aseguró.

La bailarina intenta así atravesar el momento de tensión familiar mientras continúa con sus compromisos profesionales en Corrientes y busca encontrar una forma de organizar la dinámica con Valentín que le permita estar cerca de él sin profundizar el conflicto con su expareja.