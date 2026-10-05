Después de 16 años de relación y un hijo en común, Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada decidieron ponerle punto final a su historia de amor. La separación fue confirmada el 2 de octubre por Ángel de Brito en LAM, donde además se conocieron detalles sobre la crisis que atravesaba la pareja.

A pocos días de que trascendiera la noticia, El Chato Prada se mostró activo en sus redes sociales y dejó ver cómo pasó el fin de semana, lejos de hacer referencias públicas a la separación.

Qué hizo el Chato Prada tras confirmarse su separación de Lourdes Sánchez

El productor compartió distintos momentos junto a su hijo Valentín, de 10 años. El domingo, padre e hijo disfrutaron del buen tiempo, jugaron al fútbol y pasaron un rato en la pileta.

Además, El Chato acompañó a Valentín a un cumpleaños, en una jornada familiar que mostró en sus historias de Instagram.

Qué hizo el Chato Prada tras confirmarse su separación de Lourdes Sánchez (captura de Instagram

Qué hizo el Chato Prada tras confirmarse su separación de Lourdes Sánchez (captura de Instagram

Mientras tanto, Lourdes Sánchez se mostró enfocada en sus compromisos laborales y utilizó sus redes sociales principalmente para compartir contenido relacionado con su trabajo.

La bailarina se encuentra actualmente instalada en Corrientes. Según había informado Ángel de Brito, la separación se produjo después de varios años de crisis y en medio de una infidelidad.