La China Suárez volvió a captar la atención en las redes sociales con un look que anticipa una de las combinaciones protagonistas del próximo verano. Desde Uruguay, donde disfruta de unos días de descanso, la actriz compartió una foto en sus historias de Instagram en la que dejó ver una apuesta descontracturada, pero con mucho estilo: bikini animal print y un diminuto short de jean.

Para la parte superior, eligió una bikini con estampa de leopardo, lo combinó con un microshort de denim celeste, de tiro bajo, con detalles de tachas metálicas en uno de los laterales y ruedo desflecado. Una prenda que recupera la estética de los años 2000 y que vuelve a ganar protagonismo en los looks de temporada.

El look tendencia de la China Suárez que reversiona los 2000 (Foto: Instagram).

ANIMAL PRINT Y DENIM: LA COMBINACIÓN QUE MARCA TENDENCIA

La elección de la China reúne dos tendencias que se mantienen vigentes en la moda: por un lado, el animal print, un estampado que temporada tras temporada vuelve a reinventarse; por el otro, el denim, un infaltable que se adapta tanto a los outfits urbanos como a los estilismos de vacaciones.

La actriz completó el look con el pelo tirante, peinado hacia atrás y recogido, un maquillaje natural y accesorios discretos. Una fórmula sencilla, cómoda y con personalidad que promete convertirse en una de las favoritas del verano.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.