El amor tendrá su propio paisaje paradisíaco, pero los problemas judiciales siguen muy presentes. En medio de unos días románticos rodeados de naturaleza en Uruguay, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez recibieron un duro revés en los tribunales tras el escandaloso enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta con Wanda Nara y Martín Migueles.

Después del explosivo episodio que incluyó filtraciones de videos, intervención policial y fuertes acusaciones cruzadas, la Justicia tomó una decisión sobre las presentaciones realizadas por el futbolista y la actriz en las jurisdicciones de San Isidro y Benavídez: rechazó las medidas perimetrales que ambos habían solicitado contra Wanda y su actual pareja.

La información fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio a través de sus redes sociales: “Les rechazaron las perimetrales pedidas a Mauro Icardi y China Suárez contra Wanda y Migueles”, publicó, dando cuenta de una resolución que representa un nuevo capítulo en la interminable disputa entre las dos parejas.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

La resolución impactó directamente en la estrategia legal del jugador. Icardi había denunciado a Martín Migueles luego del tenso cara a cara que ambos protagonizaron, un episodio que también quedó atravesado por el testimonio policial que habría complicado al empresario.

El futbolista había impulsado una medida de protección para sí mismo, con el objetivo de evitar nuevos cruces con la pareja de Wanda. Sin embargo, ese planteo tampoco encontró respuesta favorable en los tribunales.

Por su parte, Eugenia Suárez tampoco consiguió avanzar con su pedido de restricción contra Wanda Nara y Martín Migueles. La actriz había recurrido a la Justicia después del violento episodio ocurrido en el barrio privado de Nordelta y de los insultos que, según su denuncia, habría recibido durante el enfrentamiento.

La defensa de la actriz y del futbolista había impulsado una denuncia por amenazas simples y manifestado su pretensión de que se aplicara una pena de entre seis meses y dos años de prisión. Sin embargo, más allá de la continuidad de esa presentación penal, el pedido cautelar fue desestimado.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

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LA CHINA SUÁREZ ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE QUE MAURO ICARDI LE HABRÍA HECHO PERDER UN PROTAGÓNICO POR CELOS

Eugenia “la China” Suárez quedó en el centro de una nueva polémica luego de que trascendieran versiones que aseguraban que habría perdido un importante protagónico en por los celos de Mauro Icardi. Sin embargo, la actriz decidió romper el silencio y aclarar qué sucederá con su participación en la nueva temporada de En el barro.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en su programa La Posta, donde compartió los detalles de una investigación que realizó para conocer qué había pasado realmente con la actriz y su continuidad en la ficción.

“Me dicen ‘la bajaron a la China Suárez de En el barro’”, planteó Méndez al introducir el tema. Sin embargo, el periodista consiguió otra versión a través de una fuente vinculada al proyecto. Según relató al aire, desde el equipo tenían intenciones de contar con la actriz durante toda la temporada, pero había una dificultad vinculada a sus compromisos personales: “‘Nosotros queríamos que la China esté completa la cuarta temporada y no podía por el trabajo de su pareja, entonces ella no se podía comprometer’”, fue el textual que el conductor atribuyó a una fuente de la producción.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, explicó que el rodaje de una temporada completa demanda aproximadamente tres meses, un período durante el cual la actriz no habría podido garantizar su disponibilidad. En ese contexto, el periodista agregó que el equipo técnico y los guionistas también tenían interés en darle mayor desarrollo a su personaje: “Nosotros queríamos escribir una parte interesante de la China y no se pudo”.

Gustavo Méndez: “Hablo con la China Suárez. Me dice ‘a fines de noviembre grabo’”.

“¿Qué hicieron? Le agregaron dos capítulos. ‘Participación especial de la China Suárez en la cuarta temporada’. Y así va a estar en los créditos. O sea su persoja vuelve”, detalló.

Pero el dato más contundente llegó cuando Gustavo Méndez decidió comunicarse directamente con la protagonista de la polémica para conocer su versión: “¿Y qué hago? Hablo con la China. Me dice “a fines de noviembre grabo”, cerró.