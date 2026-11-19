La ruptura entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo después de que el exnovio de la hija de Ricardo Fort diera declaraciones en el programa Puro Show. Tras el comunicado que Martita publicó anunciando la separación, Ramírez salió a contar su versión y Martita decidió responderle.

Durante una charla con el cronista de Puro Show y otros medios, Martita se mostró sincera y admitió que la situación no le resultó cómoda. “Creo que ni en el momento de Virginia Gallardo me gustó esta situación”, lanzó, dejando en claro que no disfruta de la exposición mediática de sus relaciones.

La joven explicó que la ruptura fue fría y que no hubo una charla previa antes del posteo: “Nos habíamos separado ese mismo día a la madrugada y yo ya subí el posteo como diciendo, ya está, me rompió las pelotas porque no sabés la energía que le deposité a esta relación de verga”.

Martita Fort le respondió a su ex, Juan Manuel Rodríguez (Foto: captura de eltrece).

Sobre los rumores de infidelidad, la participante de Masterchef dijo: “Son cosas que yo quería hablar con él para ver si es cierto, tenía pensado viajar para encontarme con él, para ver qué tenía para decirme. Es un pibe inseguro, se preocupaba por lo que decía la prensa”, explicó la hija del recordado Ricardo.

LA REACCIÓN DE MARTITA ANTE LAS DECLARACIONES DE SU EX

Martita Fort no ocultó su molestia por la actitud de su ex novio, Juan Manuel Ramírez al hablar con la prensa. “Me molestó que no haya tenido la finura de hablarlo conmigo en primer lugar, porque de esa forma yo también podía saber qué responder ahora, por ejemplo”, señaló.

Sobre el final, Martita dejó una frase filosa dirigida a su ex: “Ahora nada, que ya te di bastante más cámara así que espero que vendas un auto más”.

Martita Fort le respondió a su ex, Juan Manuel Rodríguez (Foto: captura de eltrece).

La hija de Ricardo Fort cerró la charla asegurando que seguirá adelante con sus proyectos: “Yo no pierdo nada chicos, yo no pierdo nada con esto porque yo voy a seguir trabajando, voy a seguir con mis proyectos, porque yo no soy la novia de nadie”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.