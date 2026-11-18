Después de que Martita Fort anunciara su separación con un mensaje en redes donde habló de “inseguridades”, Juan Manuel Rodríguez rompió el silencio y dio su versión sobre el final de la relación. Según relató Pochi en Puro Show, el joven uruguayo aseguró que fue él quien tomó la decisión de no seguir adelante, aunque se mostró sorprendido por la forma en que se enteró del comunicado de su ex.

“Me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso pero...”, contestó el ex de Martita a la consulta de la panelista sobre el posteo que hizo la joven. Según informó Pochi, Rodríguez explicó que, si bien la noticia lo tomó por sorpresa, ya había manifestado a Martita que no quería continuar por diferencias en el día a día.

Juan Manuel Rodríguez habló en Puro Show de su separación de Martita Fort (Foto: captura de eltrece).

“Había ciertas cuestiones que no coincidían, formas o cosas que no me hacían sentir cómodo”, le transmitió a la panelista. Además, aclaró que no se trató de celos ni de la exposición mediática, aunque reconoció que la hija de Ricardo Fort siempre estuvo muy expuesta y que él la conoció en ese contexto.

EL MOTIVO DE LA RUPTURA Y LA REACCIÓN DE JUAN MANUEL RODRÍGUEZ

El exnovio de Martita Fort detalló en diálogo con Pochi para el programa de eltrece que la decisión de separarse tuvo que ver con diferencias personales y costumbres distintas. “Él me dijo que no pasó nada en especial, que fue él quien le dijo que no quería seguir con la relación”, señaló y agregó que había cuestiones cotidianas que no le gustaban y por eso optó por terminar la relación.

Martita Fort anunció su separación y busca nuevo novio (Foto: captura de Instagram).

Rodríguez también remarcó que nunca buscó aprovecharse de la fama ni del dinero de la familia Fort. “Yo me quedé súper tranquilo, jamás me colgué de su fama ni de su plata. Siempre escapé de las cámaras, mantuve un perfil bajo y me alejé de las cámaras porque no pertenezco a ese mundo, está todo bien con todo”, afirmó. Además, desmintió los rumores que indicaban que Martita le pagaba por estar con ella: “Eso nunca pasó”.

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