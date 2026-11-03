Un encuentro cargado de anécdotas, lujo y recuerdos tuvo como protagonistas a Guillermo Coppola y Martita Fort en MasterChef Celebrity. El exrepresentante de Diego Maradona conoció personalmente a la hija de Ricardo Fort y, en medio de una charla distendida, recordó el generoso regalo que recibió del recordado empresario: nada menos que un Rolex.

Todo comenzó cuando Martita se acercó a Coppola para darle unos chocolates: “Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento”, expresó, dejando en claro que el empresario era fanático tanto de Guillermo como de Maradona.

Fue entonces que Guillermo no tardó en saludar por primera vez a Marta y hablar de aquel tremendo regalo que le hizo Ricky: “Tu papá era muy regalero, muy generoso. Y con Diego también”, remarcó.

Foto: Captura (Telefe)

El momento terminó convirtiéndose en una escena tan divertida como emotiva, con Coppola hablando de las épocas en las que tenía una gran relación con el papá de Martita.

Foto: Instagram (@ricarf0rt)

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MARTITA FORT RECORDÓ A SU PAPÁ Y CONTÓ CÓMO MANTIENE VIVO SU LEGADO: “ME SIENTO PROTEGIDA POR ÉL”

Martita Fort protagonizó un emotivo momento al hablar de su papá, Ricardo Fort, durante su visita a Otro Día Perdido. La influencer fue consultada sobre el empresario y, después de una pregunta que la tomó por sorpresa, terminó compartiendo una profunda reflexión sobre la manera en que mantiene presente su recuerdo.

“Yo lo extraño, pero al mismo tiempo me siento protegida por él. Siento que es mi guía. Está ausente porque no ves el cuerpo, pero lo siento presente. La energía está y me guía mucho”, comenzó diciendo Martita sobre su papá.

Durante la charla, la influencer también explicó por qué disfruta participar de programas de televisión y mostrarse públicamente: “Me gusta estar en estos espacios, producirme y estar en la tele porque me gusta seguir el legado. Que digan, ‘está en la tele la hija de Ricardo Fort’, ¿me entendés?”, comentó.

Foto: Captura (eltrece)

Para Martita, esa asociación no es algo que quiera evitar. Por el contrario, disfruta que sus apariciones funcionen como una manera de mantener presente la figura de su padre, que murió en 2013.

Para ella, mantener vivo el legado de su papá no implica solamente hablar de Ricardo, sino también seguir apareciendo, construyendo su propio camino y haciendo que su nombre continúe presente.