La convivencia entre los participantes de MasterChef Celebrity comenzó a mostrar sus primeras tensiones. Esta vez, Marta Fort y Julieta Poggio protagonizaron un inesperado cruce que poco tuvo que ver con la cocina y que terminó con una filosa acusación de la hija de Ricardo Fort.

Todo comenzó cuando Josefina “China” Ansa cuestionó una costumbre que tienen algunos integrantes del reality conducido por Wanda Nara: compartir fotografías de sus entrenamientos en el grupo de WhatsApp. “Qué onda con que todos en el grupo mandan su foto en el gimnasio, me vuelvo loca”, expresó la conductora, dejando en evidencia su fastidio.

QUÉ PASÓ ENTRE MARTA FORT Y JULIETA POGGIO EN MASTERCHEF CELEBRITY

Al escuchar el comentario, Marta Fort salió al cruce y reconoció que ella también había enviado imágenes mientras hacía ejercicio. “Bueno, che, paren, que yo también mandé foto entrenando en el grupo”, respondió. Acto seguido, defendió su postura con una pregunta: “Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?”.

Sin embargo, Julieta Poggio no coincidió con su compañera y cuestionó que utilizaran el chat del programa para compartir ese tipo de contenido. “Pero bueno, muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver todos entrenando. ¿Qué les pasa?”, disparó la exparticipante de Gran Hermano.

Lejos de dejar pasar el comentario, Marta Fort lanzó una respuesta contundente que elevó la tensión del intercambio. “Ay, bueno. No seas envidiosa”, le contestó a Poggio, en un momento que dejó al descubierto las diferencias entre ambas participantes.