Yanina Latorre sorprendió a todos en Sálvese Quien Pueda al revelar una reconciliación que nadie esperaba: la de Chechu Bonelli y Facundo Pieres. Según contó la conductora, la modelo y el polista se habrían reencontrado después de un tiempo distanciados, aunque con una condición que encendió todas las alarmas: mantener el acercamiento en secreto.

La información salió a la luz durante el programa, cuando Yanina contó que el polista había regresado de una gira de polo por Estados Unidos y que, a partir de ese momento, ambos retomaron el contacto: “Ellos hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen”, aseguró la conductora, ante la sorpresa de sus compañeros.

Aunque aclaró que los dos están solteros, la periodista puso el foco en la particular condición que Pieres le habría planteado a Bonelli para retomar el vínculo sin hacerlo público. De acuerdo con la información que compartió Yanina, el polista buscaría evitar quedar involucrado en nuevas polémicas mediáticas, en medio de las repercusiones de su conflicto con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras: “Él no quiere quilombo y no quiere estar en el medio de todo lo mediático de su pelea con Darío, con Ivana y tal”, explicó.

Foto: Instagram Chechu Bonelli

Sin embargo, Latorre también deslizó otra versión que le llegó sobre los motivos detrás de la supuesta decisión de Pieres: “Las malas lenguas me dicen que él le pide no blanquear porque no está seguro del todo”, lanzó, dejando abierta la incógnita sobre las verdaderas intenciones del deportista.

Como si eso fuera poco, Yanina vinculó la situación con la reconciliación de Zaira Nara (ex de Pieres) con el padre de sus hijos Jakob Von Plessen, un tema que, según su relato, también afectaría emocionalmente al polista: “Y está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira Nara”, cerró.

Foto: Instagram (@facundopieres)

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CHECHU BONELLI VIVIÓ UN INCÓMODO MOMENTO AL HABLAR DE SU SEPARACIÓN CON FACUNDO PIERES: “¿ME PUEDO IR?”

A fines de marzo, Chechu Bonelli y Facundo Pieres decidieron ponerle punto final a su relación tras apenas tres meses juntos. Sin embargo, lo que parecía un capítulo cerrado volvió a tomar protagonismo en las últimas horas por un incómodo momento que vivió la modelo frente a cámara.

Todo ocurrió cuando una cronista del programa Sálvese Quien Pueda le preguntó cómo estaba después de la separación. Lejos de responder con naturalidad, Chechu se quedó en silencio durante unos segundos, generando tensión. Finalmente, contestó sin ahondar mucho en el tema: “Pero bien, hace rato”.

La situación se volvió aún más confusa cuando la movilera quiso profundizar sobre quién había tomado la decisión de separarse. “¿De qué?”, retrucó Bonelli, visiblemente descolocada. “De la separación”, aclaró la periodista. Sin embargo, Chechu mantuvo su postura: “Fue en conjunto, pero ¿de qué separación me estás hablando?”.

Foto: Captura (América)

Recién cuando le mencionaron a Pieres, Chechu entendió la consulta, pero ya era tarde para evitar el momento incómodo. Según explicó, había pensado que se referían a su antigua ruptura con Darío Cvitanich, padre de sus tres hijas. “Ah, porque la otra fue hace rato. Todo bien, pero ya está. No tengo nada más que decir. Está todo bien, chicos: todo es amor, alegría, felicidad… nada”, lanzó, con un tono entre irónico y evasivo.

Lejos de terminar ahí, la cronista avanzó con los rumores que vinculan a Pieres nuevamente con su ex, Zaira Nara. Sin perder la calma, Chechu respondió: “Ni idea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que lo hace feliz”.

Por último, cuando le preguntaron si había retomado contacto con Zaira o con Paula Chaves, Bonelli optó por el humor para salir del paso: “¿Me puedo ir?”, dijo entre risas. Y cerró, intentando bajar la tensión: “Todo bárbaro, todo bárbaro”.

¡Qué momento!