Mala Fama se presentó por primera vez en La Paranoli, la fiesta que es un clásico de San Isidro, y desató la locura con sus grandes éxitos. Hernán Coronel estuvo acompañado por figuras del deporte, la música y la televisión, entre ellas Carlos Tevez, Anita Espósito y sus compañeros de MasterChef Celebrity.

La cumbia fue la gran protagonista de la noche del viernes en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro, donde Hernán Coronel y Mala Fama debutaron en el escenario de La Paranoli ante un público que cantó y bailó cada uno de sus temas.

En una etapa de gran exposición mediática por su participación en MasterChef Celebrity, el cantante desplegó todo su carisma y convirtió el show en una verdadera fiesta. Durante el recital sonaron clásicos como “La marca de la gorra”, “Guampa chata”, “Made in Argentina” y “Soy Mala Fama”, coreados de principio a fin por los presentes.

Carlos Tevez, Anita Espósito y figuras de MasterChef Celebrity en La Paranoli

Hernán Coronel Por: Adán Jones

Mike Amigorena Por: Adán Jones

Anita Espósito Por: Adán Jones

Carlos Tevez y Vanesa Mansilla Por: Adán Jones

Sebastián Presta Por: Adán Jones

Delfina García y Hernán Coronel Por: Adán Jones

Malandro Por: Adán Jones

La presentación de Mala Fama reunió a varias figuras que no quisieron perderse la fiesta. Entre el público estuvieron Carlos Tevez y su esposa, Vanesa Mansilla, además de Anita Espósito, que disfrutaron de la música y el clima festivo de la noche.

También se acercaron compañeros de Hernán Coronel en MasterChef Celebrity: Mike Amigorena y Sebastián Presta, quienes fueron a acompañar al cantante en esta presentación especial.

La lista de invitados destacados se completó con Malandro, trapero y cointérprete del éxito “Amor de vago” junto a La T y La M, y Mariano de la Canal, en una noche que reunió a personalidades de distintos ámbitos.

Cumbia y música en vivo: así fue la fiesta de La Paranoli

Además del show de Mala Fama, la celebración contó con la presentación de la Orquesta Kaluqueña, que hizo bailar a los asistentes con su propuesta de cumbia latinoamericana. Los DJs Diyaneiro y Sista V también formaron parte de la programación musical.

“Fue una noche que vamos a recordar siempre. Tener a Hernán y a Mala Fama en nuestro escenario y ver a tanta gente disfrutando de la cumbia en La Paranoli es la prueba de que esta fiesta es de todos”, expresó Delfina García, creadora de La Paranoli.