Moria Casán protagonizó un momento de profunda angustia este martes 27 de octubre, cuando se enteró en vivo de la muerte de Coco Shedden, quien durante años fue su histórico chofer y una de las personas más cercanas de su entorno. La noticia golpeó de lleno a la conductora, que, pese a estar distanciada de él en el último tiempo, dejó en claro que el cariño seguía intacto. Pero otra de las personas que lo recordó fue Ángel de Brito, que compartió distintas experiencias vividas con él a lo largo de su carrera, tanto en el teatro como en el Bailando y en otras situaciones que los mantuvieron en contacto.

“Coco era muy divertido y tengo miles de anécdotas en el teatro, en el Bailando o cuando me llamaba de la cárcel. Siempre me preguntaba: ‘¿Cómo anda la señora?’”, contó el conductor de LAM.

“Coco era un personaje de Almodóvar o de Sofovich, un tipo que se pasó con sus adicciones y lo llevaron a un triste final. Todos lo conocíamos en el medio y veíamos como cuidaba a Moria, hasta que no pudo más y el final fue inevitable”, agregó.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

Por último, el periodista se refirió a la emoción que invadió a la One en plena transmisión: “Esta es la MORIA REAL, no porque las otras no lo sean. Pero esta es la mujer que habla con su corazón noble”, cerró.

De qué murió Coco, el histórico chofer de Moria Casán (captura de eltrece)

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DE QUÉ MURIÓ COCO, EL HISTÓRICO CHOFER DE MORIA CASÁN

Moria Casán comunicó en vivo con profundo dolor la muerte de Fernando Jorge “Coco” Shedden, conocido como Coco, quien fue su chofer de confianza durante décadas.

El sorpresivo anuncio generó una inmediata conmoción en la audiencia de La Mañana con Moria y despertó la duda sobre de qué murió Coco, el exempleado de la diva en Mar del Plata.

Si bien la conductora no detalló un diagnóstico médico específico al aire, explicó que el deceso de Coco estuvo atravesado por el deterioro físico derivado de las adicciones que sufrió a lo largo de su vida.

Moria Casán se enteró en vivo de la muerte de su chofer Coco y rompió en llanto

El medio marplatense Mi8 informó que Coco falleció este martes a las 6.50 en el Hospital Interzonal, donde permanecía internado a raíz de un cáncer de próstata.

“Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso, después mejoró y tenía ahora una vida pacífica, estaba bien. Pero lamentablemente se ve que su vida después ya se acortó, porque es un hombre muy joven igual”, reveló Moria visiblemente conmovida.

La diva también lamentó la soledad en la que falleció su excolaborador en Mar del Plata: “Me da lástima que se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él”.

“Me da lástima que se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él”.

A pesar de las distanciamientos pasados y los momentos difíciles que atravesaron debido a los problemas judiciales de Yedin, Moria destacó que lograron reconciliarse a tiempo.

El acercamiento se dio durante la producción de la serie biográfica de la actriz, donde el personaje de Coco ocupa un rol fundamental: “Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida. Te quiero, te quiero”, lo despidió entre lágrimas.