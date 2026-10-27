Moria Casán comunicó en vivo con profundo dolor la muerte de Fernando Jorge “Coco” Shedden, conocido como Coco, quien fue su chofer de confianza durante décadas.

El sorpresivo anuncio generó una inmediata conmoción en la audiencia de La Mañana con Moria y despertó la duda sobre de qué murió Coco, el exempleado de la diva en Mar del Plata.

De qué murió Coco, el ex chofer de Moria Casán

Si bien la conductora no detalló un diagnóstico médico específico al aire, explicó que el deceso de Coco estuvo atravesado por el deterioro físico derivado de las adicciones que sufrió a lo largo de su vida.

El medio marplatense Mi8 informó que Coco falleció este martes a las 6.50 en el Hospital Interzonal, donde permanecía internado a raíz de un cáncer de próstata.

“Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso, después mejoró y tenía ahora una vida pacífica, estaba bien. Pero lamentablemente se ve que su vida después ya se acortó, porque es un hombre muy joven igual”, reveló Moria visiblemente conmovida.

La diva también lamentó la soledad en la que falleció su excolaborador en Mar del Plata: “Me da lástima que se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él”.

Moria Casán se enteró en vivo de la muerte de su chofer Coco y rompió en llanto

El emotivo reencuentro antes de su partida

A pesar de las distanciamientos pasados y los momentos difíciles que atravesaron debido a los problemas judiciales de Yedin, Moria destacó que lograron reconciliarse a tiempo.

El acercamiento se dio durante la producción de la serie biográfica de la actriz, donde el personaje de Coco ocupa un rol fundamental: “Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida. Te quiero, te quiero”, lo despidió entre lágrimas.