Mirá lo que dijo a Puro Show.

La llegada de Lourdes Sánchez (40) a Buenos Aires de la mano de Francisco Liotta Hernández (27) fue una sorpresa enorme, ya que apenas pasaron tres semanas desde que se blanqueó su separación del Chato Prada (59).

Y lejos de mantener el perfil bajo, el joven empresario habló con Puro Show luego de la polémica: “Hay cosas que molestaron, por supuesto”.

Y al momento de dar precisiones, Liotta aclaró: “La información íntima. Entiendo también y no me voy a enojar”.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández. (Foto: Movilpress)

“Cuando hablaron de mi familia no me gustó”, enfatizó.

Cómo nació el amor

“Se fue dando con el tiempo, natural. Nos conocíamos muy poco a través de la familia. Hace tres meses empezamos a hablar”, aseguró.

Simpático, Fran descartó la propuesta de compromiso o formar familia, pero admitió que le gustaría tener hijos. “Por supuesto que me gustaría ser papá”.

Qué dijo Lourdes sobre Fran

Por su parte, Lourdes Sánchez fue contundente sobre cómo tomó su novio 13 años menor la explosión mediática: “Lo tomó muy mal”.

“Se dicen muchas cosas, no está bueno ventilar tanta intimidad de alguien que no es de los medios”, cerró Lourdes sobre Fran.