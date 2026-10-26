Al llegar a Buenos Aires, Lourdes Sánchez se refirió a su relación con Francisco Liotta, su nueva pareja. Mientras la bailarina respondía las preguntas, otros medios se acercaban al joven empresario, quien optó por mantener el silencio y mantenerse al margen de las cámaras.

Consultada sobre la decisión de su novio de no hablar con la prensa, Sánchez fue contundente: “Él no quiere hablar porque no tiene nada que ver con este mundo”.

Sin embargo, la bailarina también reveló el cariñoso gesto que tuvo Liotta cuando decidieron blanquear su relación. Según contó, el empresario le expresó su disposición a acompañarla en su vida pública, aunque reconoció que se trata de un ámbito ajeno al suyo.

Francisco Liotta evitó hablar con la prensa este lunes 26 de octubre. (Foto: Movilpress)

“Me dijo: ‘Me adapto a tu mundo, pero enseñame’, reveló Lourdes Sánchez al contar cómo reaccionó Francisco Liotta ante la exposición mediática que implica estar en pareja con ella.

LOURDES SÁNCHEZ CONTÓ CÓMO EMPEZÓ SU ROMANCE CON FRANCISCO LIOTTA

La primera imagen de Lourdes Sánchez y Fracisco Liotta Hernández. Captura: Nuevo Día / Ciudad Magazine

Al referirse al comienzo de la relación, Lourdes reveló que ya conocía a Liotta antes de que surgiera el romance. “Yo ya lo conocía porque conocía a parte de su familia. Se dio en el momento que tenía que pasar, creo mucho en el Universo y en Dios”, contó.

La artista también reconoció que las cosas no sucedieron exactamente como le hubiera gustado. “No se dio de la manera en me hubiese gustado pero todo pasa por algo”, sostuvo, sin entrar en mayores precisiones sobre las circunstancias que rodearon el inicio de la relación.

Finalmente, Sánchez defendió su derecho a volver a enamorarse y a buscar la felicidad después de una historia de tantos años. “Las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta”, afirmó.