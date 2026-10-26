Lourdes Sánchez habló de su flamante relación con Francisco Liotta y dejó en claro cómo vive este nuevo capítulo de su vida sentimental, tras separarse de Pablo “Chato” Prada, con quien compartió 16 años de pareja. “El corazón está muy bien, muy feliz”, aseguró en diálogo con Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax Digital.

La bailarina se mostró entusiasmada con el presente que atraviesa y dio detalles del vínculo que comenzó con el empresario. “Es una relación muy nueva y vamos muy bien. Estoy contenta”, expresó. Sus declaraciones llegaron en medio de las repercusiones que generó su nueva historia de amor.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández. (Foto: Movilpress)

Sin embargo, Sánchez también reconoció que esta etapa implica una transformación importante en su vida, después de tantos años junto al productor televisivo y de la familia que formaron. “Es un cambio importante en la mía, fueron 16 años de relación con Pablo y es todo nuevo, además con un nene muy chiquito”, explicó.

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Al referirse al comienzo de la relación, Lourdes reveló que ya conocía a Liotta antes de que surgiera el romance, porque tenía vínculo con parte de su familia. “Yo ya lo conocía porque conocía a parte de su familia. Se dio en el momento que tenía que pasar, creo mucho en el Universo y en Dios”, contó.

La artista también reconoció que las cosas no sucedieron exactamente como le hubiera gustado, en medio de la exposición que generó su situación sentimental. “No se dio de la manera en me hubiese gustado pero todo pasa por algo”, sostuvo, sin entrar en mayores precisiones sobre las circunstancias que rodearon el inicio de la relación.

Foto: Instagram (@lourdesanchezok, @franciscoliotta y @elchatoprada)

Finalmente, Sánchez defendió su derecho a volver a enamorarse y a buscar la felicidad después de una historia de tantos años. “Las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta”, afirmó. Con esa reflexión, dejó en claro que está dispuesta a disfrutar de esta nueva etapa, mientras se adapta a los cambios que trajo su separación.

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