El amor salió a la luz y las redes sociales hablaron por ellos. Lourdes Sánchez y Francisco Liotta protagonizaron un romántico intercambio virtual que dejó en evidencia el avance de su relación, justo cuando la bailarina atraviesa una nueva etapa sentimental tras su separación de Pablo “el Chato” Prada.

La escena se dio este fin de semana, durante los festejos por el Día de la Madre. Lourdes publicó un emotivo mensaje dedicado a su hijo, Valentín (fruto de su relación de 16 años con el productor), acompañado de una tierna foto juntos: “De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso”, escribió la bailarina en Instagram, donde expresó todo su amor por el pequeño.

La publicación recibió numerosos comentarios, pero hubo dos que se destacaron especialmente: el del Chato Prada, y el de Francisco, el joven de 27 años con quien se la vincula sentimentalmente. El detalle que no pasó inadvertido fue la diferencia en las respuestas de Lourdes: mientras el productor la saludó por el Día de la Madre y no recibió una contestación pública, ella sí respondió a Francisco con un emoji de corazón rojo. Un gesto pequeño, pero elocuente, que confirmó las versiones de romance.

Foto: Instagram (@lourdesanchezok) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Después de intercambiar corazones en la publicación de Lourdes, Francisco fue un paso más allá y compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la bailarina con un ramo de flores: “Feliz día para esta mamucha también”, escribió el joven junto a la imagen, en una dedicatoria que dejó entrever el lugar especial que Lourdes ocupa en su vida y que muchos interpretaron como un verdadero blanqueo de la relación.

Así, entre corazones rojos, flores y mensajes cariñosos, ambos dejaron de lado las especulaciones y dieron una señal pública de la cercanía que existe entre ellos. Sin una declaración formal ni grandes explicaciones, la complicidad virtual terminó convirtiéndose en una de las pistas más contundentes de este nuevo romance.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lourdesanchezok) Por: Fabiana Lopez

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LOURDES SÁNCHEZ ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU NUEVO ROMANCE TRAS SEPARARSE DEL CHATO PRADA

Lourdes Sánchez volvió a quedar en el centro de la polémica después de su escandalosa separación del Chato Prada, con quien tiene a su hijo, Valentín. En medio de las repercusiones por la ruptura luego de casi 20 años de historia de amor, la bailarina se sinceró sobre su presente personal y dejó una frase que no pasó inadvertida.

En diálogo con Radio Sudamericana de Corrientes, su provincia natal, Lourdes habló de cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida y marcó una clara diferencia entre su trabajo y lo que sucede puertas adentro: “Estoy trabajando con todo mi corazón, como me conocen y haciendo un gran trabajo. La vida privada es por otro lado”, expresó. Y agregó: “No se castiga el amor, chicos”.

Sin mencionar directamente a Francisco Liotta, el empresario señalado como su nuevo candidato, la artista dejó en claro que está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, pese a la reciente ruptura de Chato.

Foto: Instagram (@lourdesanchezok)

Días atrás, Lourdes también había hablado sobre el final de su relación con el histórico productor de ShowMatch y reconoció que atraviesa un momento complejo, especialmente por el hijo que tienen en común: “Estoy muy bien. Estoy atravesando una situación difícil por una separación con un nene chiquito en el medio. Por supuesto que no es algo feliz, pero lo estamos sobrellevando muy bien, como dos personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de 16 años”, había manifestado.

Actualmente, el Chato Prada se encuentra en Buenos Aires junto al pequeño, mientras que Lourdes permanece en Corrientes, donde está trabajando.