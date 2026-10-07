Lourdes Sánchez regresó este miércoles a Buenos Aires en medio del escándalo por su situación sentimental con el Chato Prada. La bailarina llegó sola, fue fotografiada en el aeropuerto por las cámaras de Ciudad y se mostró de buen humor y tranquila pese a la enorme expectativa que existe alrededor de su vida privada.

Al ser consultada por su llegada, Lourdes lanzó una contundente frase: “Acá estoy, estoy entera”. Luego tomó un taxi y se retiró del lugar. Las imágenes muestran a la bailarina vestida completamente de negro, con anteojos de sol, mientras llevaba su equipaje.

El regreso de Lourdes se produjo horas después de que el Chato Prada asistiera al partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina junto al hijo que tienen en común. El productor compartió imágenes del especial momento en sus redes sociales y Lourdes tuvo un gesto que no pasó inadvertido: reposteó algunas de las historias en las que aparecía el Chato junto a su hijo.

Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires en medio de su escandalosa separación del Chato Prada (Foto: Movilpress).

El presente de la pareja está rodeado de versiones sobre una posible separación y de rumores que vinculan a Lourdes con el deportista correntino Francisco Liotta Hernández. Hasta el momento, esas versiones circulan como rumores y no hubo una confirmación pública de Lourdes sobre un supuesto romance o una infidelidad.

LAS FOTOS DE LA VUELTA DE LOURDES SÁNCHEZ A BUENOS AIRES

Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires en medio de su escandalosa separación del Chato Prada (Foto: Movilpress).

Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires en medio de su escandalosa separación del Chato Prada (Foto: Movilpress).

Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires en medio de su escandalosa separación del Chato Prada (Foto: Movilpress).

Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires en medio de su escandalosa separación del Chato Prada (Foto: Movilpress).

Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires en medio de su escandalosa separación del Chato Prada (Foto: Movilpress).

Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires en medio de su escandalosa separación del Chato Prada (Foto: Movilpress).

Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires en medio de su escandalosa separación del Chato Prada (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.