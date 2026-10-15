Lourdes Sánchez volvió a quedar en el centro de la polémica después de su escandalosa separación del Chato Prada, con quien tiene a su hijo, Valentín. En medio de las repercusiones por la ruptura luego de casi 20 años de historia de amor, la bailarina se sinceró sobre su presente personal y dejó una frase que no pasó inadvertida.
En diálogo con Radio Sudamericana de Corrientes, su provincia natal, Lourdes habló de cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida y marcó una clara diferencia entre su trabajo y lo que sucede puertas adentro: “Estoy trabajando con todo mi corazón, como me conocen y haciendo un gran trabajo. La vida privada es por otro lado”, expresó. Y agregó: “No se castiga el amor, chicos”.
Sin mencionar directamente a Francisco Liotta, el empresario señalado como su nuevo candidato, la artista dejó en claro que está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, pese a la reciente ruptura de Chato.
Días atrás, Lourdes también había hablado sobre el final de su relación con el histórico productor de ShowMatch y reconoció que atraviesa un momento complejo, especialmente por el hijo que tienen en común: “Estoy muy bien. Estoy atravesando una situación difícil por una separación con un nene chiquito en el medio. Por supuesto que no es algo feliz, pero lo estamos sobrellevando muy bien, como dos personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de 16 años”, había manifestado.
Actualmente, el Chato Prada se encuentra en Buenos Aires junto al pequeño, mientras que Lourdes permanece en Corrientes, donde está trabajando.
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LOURDES SÁNCHEZ Y EL CHATO PRADA SE SEPARARON TRAS 16 AÑOS Y HAY UNA INFIDELIDAD
Después de 16 años de relación y un hijo en común (Valentín, de 10 años), Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada decidieron ponerle punto final a su historia de amor. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde además reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre la crisis que atravesaba la pareja.
“Hay una noticia que voy a dar ahora, que hace mucho que me preguntan, pero finalmente terminó ocurriendo, que es la separación de, se van a sorprender, Lourdes Sánchez y El Chato Prada”, anunció el conductor.
Uno de los datos más fuertes que reveló De Brito fue que habría existido una infidelidad que terminó afectando definitivamente el vínculo: “Hay una infidelidad de por medio, un chico de 27 años de Corrientes que se llama Fran ”, aseguró, mostrando la foto del joven.
Además, el presentador contó que Lourdes mantiene desde hace aproximadamente cuatro meses una relación con esta persona, aunque aclaró que la bailarina no confirmó ni desmintió públicamente ese dato: “El tema es que esto, obviamente, terminó dañando el vínculo y, sobre todo, esta infidelidad que descubrió el Chato”, sostuvo Ángel.
El conductor también explicó que conoce personalmente a Prada desde hace más de dos décadas y que habló con él antes de hacer pública la información: “Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató.
En medio del relato del periodista, Lourdes Sánchez se comunicó directamente con el conductor d y le dio su versión sobre el final de la relación: “Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros”, le escribió la bailarina.
Y cerró, sin vueltas: “Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”.