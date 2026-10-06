Lourdes Sánchez atraviesa un momento de máxima exposición luego de que trascendieran versiones sobre su separación de Pablo “Chato” Prada y un supuesto tercero en discordia. En medio del escándalo, la bailarina se comunicó en vivo con Juan Etchegoyen, panelista de Nuevo Día, y realizó un pedido contundente.

Mientras el periodista conversaba con sus compañeros sobre la situación, recibió un mensaje de Lourdes. La bailarina pidió especialmente que no involucren a la familia Liotta en la polémica, luego de que el nombre de Fran Liotta quedara mencionado en las versiones que circularon sobre la ruptura.

“Me está pidiendo Lourdes Sánchez que deje de involucrar a la familia Liotta”, contó Etchegoyen al aire.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada, directo a la sentencia.

El periodista explicó que, según las versiones que habían trascendido, el nombre de Fran Liotta había aparecido como supuesto tercero en discordia. Sin embargo, Lourdes buscó poner un límite respecto de la exposición de su familia.

El pedido de Lourdes Sánchez en medio del escándalo

Durante la conversación, Etchegoyen mostró que Lourdes no estaba dispuesta, por el momento, a hablar públicamente sobre todos los detalles de la separación.

“Les agradezco un montón, porque queríamos tenerla en vivo. Pero no estoy saliendo en ningún lado, porque la verdad, primero quiero estar bien para poder hablar y no estoy pasando un buen momento. No sé ni qué decir”, habría escrito la bailarina en el mensaje que recibió el periodista.

De esta manera, Lourdes dejó en claro que prefiere mantenerse en silencio hasta sentirse preparada para contar su versión.

En los últimos días también había circulado la versión de que la bailarina podía hablar en un medio de Corrientes. Incluso Carlos Monti había mencionado esa posibilidad. Sin embargo, según explicó Etchegoyen, Lourdes desmintió que por el momento vaya a realizar esa aparición.

Por ahora, entonces, sus únicas declaraciones públicas recientes fueron las que realizó en Puro Show y el intercambio que mantuvo con Nuevo Día.

Lourdes Sánchez y una separación atravesada por la exposición pública

Más allá de las versiones sobre una posible infidelidad y los nombres que quedaron involucrados, en el programa remarcaron que la situación también implica una separación después de años de relación y un hijo en común.

Lourdes y el Chato Prada son padres de Valentín, por lo que el final de la relación implica también un proceso familiar que ambos deben atravesar.

Lourdes Sánchez cautivó en el folklore.

“Es una separación y no hay por qué preguntarle de forma agresiva. Hay que ser respetuosos y respetar a la persona que quiera contar lo que quiera contar”, plantearon durante el programa.

En ese sentido, los panelistas señalaron que Lourdes estaría especialmente enfocada en acompañar a su hijo durante el proceso de separación de sus padres.

El conflicto de Lourdes Sánchez con el Chato Prada por su viaje a Corrientes

En paralelo al escándalo sentimental, Lourdes había hablado de otra situación que la preocupa especialmente: según contó, existiría un conflicto con el Chato Prada relacionado con la posibilidad de viajar a Corrientes para estar junto a su mamá.

El tema fue mencionado durante la emisión de Nuevo Día, donde remarcaron que se trata de una situación particularmente delicada porque excede la separación de la pareja y alcanza directamente a la organización familiar.

Lourdes y el Chato atravesaron conflictos íntimos.

En medio de este contexto, Lourdes eligió bajar el perfil y evitar por ahora una exposición mayor.

Su pedido a Etchegoyen tuvo un objetivo concreto: que la familia Liotta no quede en el centro de la polémica y que se respete este momento de transición mientras ella decide cuándo y cómo contar su versión de los hechos.

Por ahora, la bailarina mantiene el silencio público y dejó en claro que hablará cuando se sienta preparada para hacerlo.