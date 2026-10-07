El partido homenaje a Lionel Messi en el Monumental volvió a unir circunstancialmente a Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada, en medio de su escandalosa separación.

El productor estuvo presente en el estadio de River para ver la despedida de Leo de la Selección Argentina y compartió numerosas imágenes del evento y de su hijo Valentín en Instagram.

Lourdes Sánchez no fue al partido pero subió videos del retiro de Messi de la Selección, centrando la atención en su hijo.

El llamativo gesto de Lourdes Sánchez en medio de su escandalosa separación del Chato Prada

La bailarina tuvo un inesperado guiño buena onda con su expareja: reposteó una foto que había subido el Chato Prada a Instagram, donde se veía a Valentín junto al Kun Agüero.

Messi volvió a unir a Lourdes Sánchez y al Chato Prada tras su escandalosa separación (Instagram)

Aunque están separados, ambos aún se siguen en redes sociales. Al final, el amor por Messi y la alegría de su hijo Valentín volvieron a poner la familia por encima de todo.

Video: Messi volvió a unir a Lourdes Sánchez y al Chato Prada tras su escandalosa separación (Instagram)

Lourdes Sánchez y el Chato Prada: una separación después de 16 años

Después de 16 años de relación y un hijo en común, Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada decidieron ponerle punto final a su historia de amor.

La separación fue confirmada el 2 de octubre por Ángel de Brito en LAM. El conductor también aseguró que la crisis de pareja venía desde hacía años y que una infidelidad de Lourdes habría terminado de detonar el vínculo.

Según la información difundida, el tercero en discordia habría sido el correntino Fran Liotta, joven con quien actualmente la bailarina mantendría un vínculo amoroso.

En medio del escándalo y mientras cada uno transita esta nueva etapa, ambos mantienen el vínculo familiar por Valentín.