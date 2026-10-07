Lionel Messi vivió una noche muy especial con la Selección Argentina en el que fue su partido despedida del equipo nacional. Antes del encuentro ante Benín, que terminó con triunfo argentino por 3-0, el capitán del conjunto africano tuvo un gesto especial con el rosarino.

En el centro de la cancha, minutos antes de que comenzara el partido, Sessi D’Almeida, capitán de Benín, se acercó a Messi para entregarle una carta y una particular estatuilla.

El detalle llamó la atención, pero después se conoció que el regalo no era específicamente para el futbolista: estaba destinado a Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi (Foto: Instagram @afaseleccion)

Qué le regalaron los jugadores de Benín a Messi para Antonela Roccuzzo

En Arriba Argentinos, el periodista Pablo Gravellone explicó el significado del obsequio que recibió Messi de parte de la delegación de Benín.

“El regalo que le hacen a Leo Messi, en realidad, era para Antonela Roccuzzo”, reveló.

Según explicó el periodista, la estatuilla representa a una Amazona, una figura con un significado especial en la cultura de Benín.

“En Benín hay un monumento que es una Amazona. Esa estatuilla es una réplica. Tiene el significado de la Amazona que cuida al rey y tienen el monumento en la plaza”, detalló Gravellone.

El mensaje que acompañó el regalo terminó de explicar el sentido del gesto hacia la esposa de Messi.

“Le dijeron: ‘Esto es para Antonela’. Es para que cuide al rey”, contó el periodista.

De esta manera, el obsequio que Messi recibió antes del partido tenía un significado simbólico: la Amazona representa a la mujer que protege y cuida al rey, en este caso, a Messi.

Qué significa la estatua de la Amazona que Benín le regaló a Antonela Roccuzzo (captura de eltrece y TyC Sport)

Qué significa la estatua de la Amazona que Benín le regaló a Antonela Roccuzzo

El Monumento a la Amazona se encuentra en la Explanada de las Amazonas, una amplia plaza pública de Cotonú, la capital económica de Benín. La imponente estatua mide unos 30 metros de altura y pesa alrededor de 150 toneladas.

La obra homenajea a las legendarias amazonas de Dahomey, conocidas como Agodjiés o Minons, un cuerpo militar de élite integrado exclusivamente por mujeres que defendió al antiguo Reino de Dahomey, en África Occidental, entre los siglos XVII y XIX.

Las amazonas eran reclutadas y entrenadas desde jóvenes y se convirtieron en reconocidas guerreras. Algunas versiones históricas señalan que comenzaron como cazadoras de elefantes y otras las vinculan con la guardia real. Con el tiempo, el grupo femenino adquirió un importante papel militar y llegó a enfrentarse a las fuerzas francesas durante la expansión colonial.